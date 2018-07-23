Вадим Казаченко: с бывшей женой увижусь только в суде

Личная жизнь кумира 90-х Вадима Казаченко до сих пор остается загадкой для поклонников. Известно, что первый раз певец женился рано — ему было чуть за 20. Брак был недолгим. В довольно зрелом возрасте Казаченко женился на своей фанатке Ольге Мартыновой . Однако деловые отношения между певцом и его директором Ириной Аманти переросли в новый брак. Правда ли, что у артиста сегодня две официальные жены? Какой из своих союзов он долгие годы не афишировал? Узнаете из программы «Ой, мамочки!» на телеканале «МИР»

— В вашем творчестве было затишье. Почему в 1999 году вы пропали из эфиров?

Вадим Казаченко: Я в это время работал без продюсеров, в автономном плавании. Сам договаривался о работе. У меня был небольшой, но очень профессиональный и крепкий состав. Мы ездили на гастроли, давали концерты. Я даже не задумывался, что мне надо идти и куда-то продвигаться.

— В вашей творческой и личной жизни огромную роль сыграла Ирина Аманти.

В. К. : Думаю, ей была небезразлична моя судьба — творческая, и человеческая. Я с ней познакомился в Чикаго весной 1995 года. Она тогда имела отношение к русскоязычному радио, была его акционером. Потом она приехала в Россию показать ее дочери Тане родину — она родилась в Одессе. Когда я прилетел в Чикаго в августе 2004 года, Ира спросила, что у меня происходит в жизни. Я узнал от Ирины, что она находится в бракоразводном процессе. Она сказала, что хочет попытаться мне чем-то помочь как продюсер. Я обрадовался.

— В прессе появлялась информация о том, что ваш брак судом признали недействительным. Это правда?

В. К. : Да. В прошлом году рассматривалась апелляция в Московском городском суде . На первое заседание я принес копию свидетельства о браке между мной и Ириной. Мы вступили в брак 1 апреля 2017 года. Мы жили как и раньше, но стали мужем и женой. Копию свидетельства о браке я отдал адвокату, а он — судье. В заседании я не участвовал, потому что опаздывал. Зашли мои адвокаты. Решение вынесли не в мою пользу, потому что в Мосгорсуде потеряли наше с Ириной свидетельство о заключении брака.

— Что вы испытываете по отношению к Филиппу, вашему общему с Ольгой Мартыновой ребенку?

В. К. : Я испытываю огромное сожаление к Филиппу. Я искренне сожалею, что его мама вылила тонну лжи и грязи на его отца. Я не собираюсь приближаться к матери Филиппа, не хочу иметь с ней никаких встреч и разговоров. Все вопросы я буду решать с ней в суде.

— 13 октября 2013 года состоялся ваш сольный концерт в Кремле по случаю присвоения звания заслуженного артиста. Правда ли, что вам это звание далось непросто, что вам пришлось ломать какие-то преграды? Кто вас прижимал?

В. К. : В министерстве культуры , как и в Мосгорсуде, на каком-то этапе потеряли мои документы. Мне отказали, потому что не хватало каких-то справок. Может кто-то хотел денег, я не знаю. Поэтому звание подписали в 2011 году, а присудили уже в 2012-ом.

Полную версию программы «Ой, мамочки!» смотрите на сайте телеканала «МИР».

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