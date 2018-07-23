Брат Нижний Новгород. С кем и зачем город устанавливает побратимские связи

Как известно, с 1957 года Горький был закрыт для иностранцев из-за важных стратегических объектов, которые находились на его территории. Только 6 сентября 1991 года город открыли для посещения иностранными гражданами. В том же году было подписано первое соглашение о побратимских отношениях с немецким городом Эссеном. Сотрудничество началось с поставок в Нижний Новгород гуманитарной помощи. Времена были тяжёлые, и самолёты из Германии доставляли в Нижний одежду и продукты питания.

Немцы в городе

«Маме удалось каким-то чудом достать талон на приобретение продуктового набора из немецкой гуманитарной помощи, — вспоминает нижегородка Анна Митина . — Мы отстояли огромную очередь в один из универсамов города, где её раздавали. Нам выдали 12 коричневых пакетов. В каждом — отдельный набор продуктов. Всё было скрупулёзно расфасовано в маленькие пакетики. Я тогда впервые попробовала соус табаско и имбирное печенье. Скажу честно, мы, дети, рождённые в СССР, немцев чуть ли не за фашистов считали, но протянутая тогда рука помощи, конечно, смягчила сердца».

Запомнился нижегородцам и ещё один широкий жест от немецких друзей. Общество германо-российских встреч, инициатор побратимских отношений, организовало акцию по сбору денежных средств для городской детской больницы №1. В перестроечные годы не хватало одноразовых шприцев, многих лекарств. Жители Эссена собрали для нижегородской детской больницы около 100 тыс. немецких марок.

Как сообщили «АиФ-НН» в комитете внешнеэкономических и межрегиональных связей администрации Нижнего Новгорода, несмотря на 27 лет стажа, братские отношения с Эссеном до сих пор крепки. Ежегодно 3-5 молодых эссенцев проходят в медицинских и социальных учреждениях Нижнего Новгорода добровольную социальную службу. Молодые учёные-врачи из Нижегородской медицинской академии и университетской клиники Эссена ведут совместные разработки по трансплантации лёгкого и печени.

Иллюзии исчезли

Поводом установить официальные связи может стать инициатива общественных организаций, которые уже реализуют совместные проекты и хотят, чтобы их дальнейшую работу поддержали городские власти с обеих сторон. Бывает, что с инициативой выступает посольство страны, заинтересованной в сотрудничестве.

Предполагается, что число городов-побратимов Нижнего Новгорода будет только расти. Однако некоторые эксперты считают, что масштабность проектов по сравнению с 1990-ми годами всё же снизилась.

«Побратимское движение возникло, когда Россия и Нижний Новгород открывали для себя мир, а мир открывал нас, — считает руководитель нижегородского филиала Фонда развития гражданского общества Евгений Семёнов . — Высокая динамика побратимских контактов на начальном этапе во многом была обусловлена желанием нижегородских властей наладить прямые экономические связи с зарубежьем. Сегодня эти иллюзии исчезли. Между нашими странами и городами возникли политические барьеры. Правда, осталась возможность образовательных и культурных обменов. Они-то и могут дать новый импульс побратимскому движению. Однако за всем этим стоит вопрос финансирования, а это, в свою очередь, вопрос политической воли. Боюсь, что центр принятия решений здесь находится не в Нижнем Новгороде».

Так, в силу политических причин пока сошло на нет общение с городом-побратимом Нижнего Новгорода Харьковом. Совместных проектов сейчас нет, но Харьков — один из немногих украинских городов, который официально не разорвал побратимские связи с российским побратимом. Возможно, шанс возобновить дружбу ещё есть.

Друзья с востока

В этом году побратимские отношения идут на восток. Планируется, что в скором времени Нижний побратается с китайскими городами Уси и Хэфэем. Восточных друзей, новых и уже существующих, интересуют культурные и социально значимые проекты.

Так, корейский город-побратим Сувон оказывает огромную поддержку этническим корейцам, проживающим в Нижнем Новгороде (их около 300 семей). В Нижний приезжают повара обучать местных корейцев традиционной кухне. Хореографы из Сувона учат корейскую диаспору нашего города национальным танцам (танцы пользовались успехом в дни карнавала болельщиков перед футбольным матчем Швеция — Южная Корея). Ежегодно 10 этнических корейцев — старожилов диаспоры отправляются в Сувон. Все проекты финансирует мэрия Сувона. Она может себе это позволить: это один из крупнейших промышленных центров, годовой бюджет — около $1 млрд Но экономических проектов с нашим городом у южнокорейского «брата» почему-то нет. Хотя одной из задач при установлении отношений было как раз представить партнёрам Нижний как город с мощным экономическим потенциалом.

Дружба равных

Председатель комитета внешнеэкономических и межрегиональных связей администрации Нижнего Новгорода Елена Мишина

«Возможности для развития бизнеса есть. Регулярно организуются бизнес-миссии в города-побратимы, там устанавливают взаимовыгодные экономические контакты, появляются новые деловые партнёры. Я хочу сказать, что все договоры о сотрудничестве у Нижнего Новгорода «рабочие» — нет ни одного существующего только на бумаге.

Конечно, с кем-то мы общаемся более плотно, с кем-то только начали дружить и ещё анализируем возможности. Но продолжать эту работу будем. Посмотрите, как изменилось отношение к России после чемпионата мира! Иностранцы были поражены дружелюбием и гостеприимством россиян. И наши проекты также способствуют установлению дружественных связей.

Сегодня интереснее развивать сотрудничество с городами, примерно равными Нижнему Новгороду. Конечно, не по величине (с Китаем здесь тягаться сложно), а по значимости и роли в своей стране».

Есть чему учиться

Предприниматель Юрий Кузьмичёв , владелец хостела, принимавшего иностранных гостей чемпионата мира по футболу:

«Как обыватель я не вижу никакого смысла в побратимских отношениях. А вот как предприниматель вижу большой потенциал для развития отношений. Другое дело, что пока в этом больше формализма, чем интересных идей для сотрудничества. На мой взгляд, нужно больше обмениваться детскими группами, студентами, проводить совместные бизнес-мероприятия, участвовать в местных праздниках и т.д. Ну и, конечно, актуален обмен опытом на муниципальном уровне. Нам есть чему у «них» поучиться».