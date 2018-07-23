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Прекрасная и естественная красота — 40-летняя Ирина Пегова без макияжа
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Прекрасная и естественная красота — 40-летняя Ирина Пегова без макияжа
Нижегородская правда
2 часа назад
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Сейчас актриса отдыхает на Кипре. Фото с отпуска
Ирина
публикует в Instagram. На Кипр Ирина отправилась в компании своей дочери Татьяны.
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