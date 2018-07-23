Не теряем бдительности: чем опасны курортные романы

Несколько простых правил помогут избежать душевных ран, финансовых потерь и даже проблем с законом.

Период отпусков в самом разгаре. Солнце, морской бриз, пляж, туристы из разных стран, минимум одежды, загорелые тела и много другое дарит настроение, вызывая желание раскрепоститься и завести новые знакомства. Поблизости нет строгих коллег, соседей или друзей. А значит, можно полностью погрузиться в атмосферу свободы и авантюризма и завести курортный роман.

Сколько бы ни говорили об опасностях, которые подстерегают участников курортного романа, тысячи наших соотечественников ежегодно привозят багаж любовных впечатлений из отпусков. О том, какие угрозы скрываются на самом деле за маской страстной любви, рассказывает «ВМ».

По счетам

Сложно представить себе курортный роман без романтичных ужинов в ресторанах, катания на лодках, подарков и других платных развлечений. После первых презентов, которыми смуглый красавец приковал к себе ваше внимание, у него могут начаться финансовые трудности. Но любить человека за толщину его кошелька нельзя, верно? Поэтому вы, проявляя недюжинное великодушие, берете эту обязанность платить на себя. Тем более что вы наверняка привезли с собой отпускные и готовы ни в чем себе не отказывать. Проявите осторожность — мужчин, желающих развести женщину на деньги, в курортных странах пруд пруди. Они могут склонять к ненужным для вас покупкам, просить деньги в долг, прикрываясь жизненными трудностями и испытаниями. Самое страшное, если такие просьбы продлятся после отпуска, и вы будете обеспечивать своего опаленного солнцем в надежде, что в один прекрасный момент он возьмет билет в один конец и станет вам верным мужем. Питать иллюзий на этот счет не стоит — мужчины, живущие за счет женщин, в прогрессивном мире называются альфонсами. Ничего хорошего с таким человеком не получится.

Чтобы избежать всех плачевных последствий отдыха, советуем изначально держать чувства под контролем либо настраивать себя на то, что роман окажется мимолетным и несерьезным, с самого начала.

А семейным парам пляжный отдых может быть очень даже на пользу.