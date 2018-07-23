Свадебный бум ждет Новосибирскую область 18 августа

Молодожены уверены — август нынешнего года сулит влюбленным парам надежду на долгий и удачный брак, ведь сочетание цифр 8.08.2018 и 18.08.2018 — магическое, связанное с чудом, волшебством и верой в то, что самые лучшие ожидания молодоженов сбудутся. Кроме того, 18.08.2018 выпадает на субботу, что удобно для проведения торжества.

В Татарске 18.08.2018 узами Гименея свяжут себя 10 пар, это максимальное число регистраций, поделилась с корреспондентом VN.ru руководитель отдела ЗАГС по Татарскому району Нина Ивановна Галузина. Свадьбу сыграют не только 20-летние, но и те, кому далеко за 40. Бронировать необычную дату молодожены начали еще в марте.

«Последнюю пару я считаю счастливчиками, потому что они подали заявление в начале июля, но им удалось попасть в эту десятку. Подобный ажиотаж среди молодоженов произошел накануне празднования Дня семьи, любви и верности, 8 июля. В этот день скрепили семейный союз 6 пар», — рассказала руководитель Татарского ЗАГСа.

В Чановском районе на дату 18.08.2018 назначено семь регистраций. Чановцы начали заботиться о дате бракосочетания также с марта месяца, поделилась с корреспондентом VN.ru начальник отдела ЗАГС по Чановскому району Елена Владимировна Демченко.

Возраст вступления в брак здесь варьируется от 21 до 28 лет. Семь пар — это еще не максимальное число регистраций. Так, по воспоминаниям Елены Владимировны, похожий случай был в 2008 году. Дата 08.08.2008 совпала с официальной датой открытия нового просторного здания ЗАГС. Тогда именно в тот день зарегистрировались 11 пар.

В Венгеровском районе ажиотажа на магическую дату не наблюдается. На 8 августа назначена всего одна регистрация.

Напомним, свадебный ажиотаж наблюдался и в Новосибирске. Записи на августовские «красивые» даты открылись за полгода. Будущие новобрачные выжидали момент, каждый день проверяя портал Госуслуг, чтобы забронировать себе «магические» числа. В результате августовские «счастливые» даты разобрали за три дня.