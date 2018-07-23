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Игровая программа Сказка, я тебя знаю прошла в ДК Дружба
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Игровая программа Сказка, я тебя знаю прошла в ДК Дружба 

Администрация поселения Вороновское 1 час назад
Фото: Администрация поселения Вороновское
Фото: архив
"Зачем человеку каникулы? Задумывался кто-нибудь? А человеку каникулы затем, чтоб отдохнуть!" — поется в песенке из нашего детства. Так считали мы сами, когда учились в школе.
Летние каникулы — волшебное время, недаром его ждут целый год. Праздник свободы длится все лето, и за это время можно переделать огромное количество важных дел. Научиться ловить рыбу, найти старинный клад… а вечерами — читать подходящие, летние, веселые истории!
На познавательных игровых программах в ДК «Дружба» ребята находят новых друзей, играют и рисуют, танцуют, отгадывают загадки и наблюдают за научными экспериментами! У нас очень весело и интересно!
Как сообщается на официальной странице МБУ ДК «Дружба» 20 Июля прошла игровая программе «Сказка, я тебя знаю!» мы вместе вспомнили известные сказки, персонажей из этих сказок, волшебные предметы, отгадывали сказки по смайлам на экране, по музыке и песням из сказок и мультфильмов. Затем нарисовали свою любимую сказку
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