Подростки из Кыргызстана переплыли Иссык-Куль ради каникул в Москве

Подростки из Кыргызстана — брат и сестра — переплыли озеро Иссык-Куль ради поездки в Москву, сообщает «МИР 24». Такое вознаграждение им пообещал отец за водный марафон.

Зинаиде исполнится 15 лет, ее брату, Азрету, — 14. Ребята научились плавать всего два года назад. Активные тренировки перед 16-километровым заплывом они начали за неделю до этого.

Дети плыли в эстафете, меняя друг друга каждый час. Таким образом, у каждого подростка было время для передышки, когда они забирались на лодку.

Чтобы переплыть озеро, ребятам понадобилось чуть больше восьми часов.

Прошлым летом отец детей сам проплыл эту дистанцию.

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