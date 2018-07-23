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Подростки из Кыргызстана переплыли Иссык-Куль ради каникул в Москве
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Подростки из Кыргызстана переплыли Иссык-Куль ради каникул в Москве 

Мир24 1 час назад
Подростки из Кыргызстана — брат и сестра — переплыли озеро Иссык-Куль ради поездки в Москву, сообщает «МИР 24». Такое вознаграждение им пообещал отец за водный марафон.
Зинаиде исполнится 15 лет, ее брату, Азрету, — 14. Ребята научились плавать всего два года назад. Активные тренировки перед 16-километровым заплывом они начали за неделю до этого.
Дети плыли в эстафете, меняя друг друга каждый час. Таким образом, у каждого подростка было время для передышки, когда они забирались на лодку.
Чтобы переплыть озеро, ребятам понадобилось чуть больше восьми часов.
Прошлым летом отец детей сам проплыл эту дистанцию.
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