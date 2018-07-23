«Электронный язык» быстро распознает некачественный мёд

Вполне возможно, что не весь мёд, стоящий на прилавках магазинов, является безупречным: недобросовестные производители порой разбавляют продукт более дешёвыми веществами. В ход, например, могут пойти кукурузный сироп или патока (меласса). Теперь же «электронный язык» сможет положить этому конец: он обнаружит подобные ингредиенты намного быстрее, чем это делалось прежде.

Конечно, и на сегодняшний день существуют различные методы тестирования качества мёда. Однако скорость таких технологий невелика: на их проведение может уйти до нескольких дней.

Прекрасной альтернативной таких технологий может стать «электронный язык», являющийся более лёгким и дешёвым способом, заявляют разработчики из Политехнического университета Валенсии (UPV). «Электронный язык» выполняет свою работу менее чем за час.

Испанские учёные первоначально разработали устройство, прозванное «электронным языком», для анализа качества фруктов. Он используют известную технологию под названием вольтамперометрический метод анализа.

Так, вольтамперометрия основана на изучении зависимости тока поляризации от напряжения, прикладываемого к электрохимической ячейке, когда электрический потенциал рабочего электрода значительно отличается от равновесного значения. По разнообразию методов вольтамперометрия — самая многочисленная группа из всех электрохимических методов анализа, широко используемая для определения веществ в растворах.

С помощью такого устройства можно быстро определить, присутствуют ли в пробах мёда такие вещества, как патока, и (приблизительно) в каких концентрациях.

Если же первоначальное тестирование показывает, что образец был разбавлен другими компонентами, можно будет провести ряд других традиционных методов анализа с целью подтверждения или опровержения результатов.

"Наша работа предлагает новаторскую аналитическую технологию, позволяющую быстро и точно узнать качество мёда, — говорит исследователь из UPV Хуан Сото (Juan Soto). — Мы предлагаеv решение важного вопроса в области пчеловодства, точнее, натуральности мёда, что позволит бороться с недобросовестной конкуренцией и гарантировать качество мёда для потребителя".

Описание нового метода представлено в научном издании Food Control.

Добавим, что авторы проекта «Вести. Наука» (nauka.vesti.ru) ранее рассказывали о других способах выяснения качества продуктов питания. Например, в MIT разработали датчик для определения свежести мяса.