«Какой размах!»: Кристина Орбакайте вызвала зависть своим застольем в самолете

Певица Кристина Орбакайте поделилась фотографией из салона частного самолета, в котором совершала перелет из Москвы в Санкт-Петербург, и публика обратила внимание на стол артистки. Легкий перекус звезды в ее полуторачасовом рейсе состоял из множества фруктов и ягод, и такое застолье многие поклонники сочли по меньшей мере роскошным.

Жизнь успешного артиста в обязательном порядке включает в себя гастроли с концертами, на которые, если финансы позволяют, звезды отправляются по воздуху, отдавая предпочтение местам бизнес-класса. Ну а самые зажиточные воротят нос от общественных авиалиний и предпочитают совершать даже часовые перелеты на борту частного самолета. В их числе оказалась и дочь примадонны Аллы Борисовны певица Кристина Орбакайте, которая покинула столицу для выступления в Санкт-Петербурге. Ну а во время недолгого перелета Орбакайте решила побаловать себя ягодами и фруктами, причем самыми банальными: черникой, малиной, черешней, арбузом и дыней.

Однако представленный объем сезонных продуктов поклонники сочли слишком большим для одного человека, да и частный самолет для полуторачасового рейса показался многим скорее привычкой жить на широкую ногу, чем необходимостью. А потому обыватели принялись обсуждать жизнь Кристины, не скрывая, что не одобряют такого бахвальства. «Зачем же дразнить гусей? А вам приятного аппетита» «Простой народ видит самолет только когда летит отдыхать, да и тогда вот такие красивые салоны нам и не видать» «Я даже не знала, что можно так летать, с таким застольем» «А для нас такие фрукты каждый день только в мечтах» «Ну артисты по жизни кайфуют. Живут в шоколаде» «Боже, какой вип салон самолёта! Вот это уровень! Какой размах!» «Кристина, поделитесь, ведь много еды для одной» «Это просто как будто бы из другой реальности»

Занимательно, что несмотря на высокий уровень жизни, Кристина старается привить своему ребенку понимание труда и даже вручила будущей балерине лопату, велев внести посильную помощь в посадке растительности на даче.