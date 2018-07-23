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Джастин Бибер продолжает радовать Хейли Болдуин роскошными сюрпризами
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Джастин Бибер продолжает радовать Хейли Болдуин роскошными сюрпризами 

Sunmag 1 час назад
Фото: Sunmag
София Гарбовская, редактор ленты новостей
Помолвочное кольцо, которое Джастин Бибер подарил Хейли Болдуин, обошлось ему как минимум в пару миллионов долларов. Поклонники канадского музыканта наверняка еще не успели до конца осознать сей факт, но Джастин и не думает останавливаться на достигнутом: напротив, он продолжает заваливать любимую роскошными подарками.
На днях Бибер похвастался в Stories новой покупкой — бриллиантовыми часами Audemars Piguet для себя и для Хейли. «Я и моя крошка», — подписал он. Розничная цена таких часов начинается от $93 тысяч (около 6 миллионов рублей), что, в общем, не так уж и много по сравнению с предыдущей тратой Джастина.
Тем временем в Сети набирает популярность теория, что помолвка Джастина и Хейли — не что иное, как удачный пиар-ход его агента Скутера Брауна. Фанатам певца пришла в голову такая мысль после того, как обнаружилось, что Скутер является также агентом другой звезды — Арианы Гранде. Совсем недавно она неожиданно для всех рассталась с бойфрендом после двух лет отношений и обручилась с комиком Питом Дэвидсоном, которого знала всего несколько недель.
«М-да, Скутер даже не смог придумать разные стратегии для двух разных людей, — пишут скептики. — Почерк один и тот же». Джастин промолчал, а вот Ариана тут же бросилась защищать менеджера. «Вы понимаете, что мы все люди, которые любят и живут? И что Скутер — замечательный человек, который прежде всего заботится о нашем здоровье и счастье?»
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