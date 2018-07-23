Баскетбол. Алек Питерс перешёл в ЦСКА

ЦСКА заглянул на американский рынок и нашёл там интересного новичка.

Если бы пару лет назад вы были болельщиком студенческой команды колледжа Вальпараисо и пришли за полтора часа до начала матча, то увидели бы Алека Питерса. Он бы разминался довольно необычно для форварда: низкий дриблинг с места и в движении, лэйапы с обеих ног, средние броски с обеих рук, трёхи со всех позиций и совсем дальние броски.

Так разминаться Алека научил отец. В родном Вашингтоне (в штате Иллинойс, а не в американской столице) Джефф Питерс работал тренером и даже руководил местными лигами на пару десятков команд. Алек, на правах старшего сына, помогал отцу — организовывал тренерские курсы, куда приходили наставники 25 вашингтонских команд. В основном работа Алека заключалась в том, чтобы на нём отец показывал движения, а сам игрок в нужный момент поддался. Отец и сын записывали видеокурсы, опрашивали тренеров и игроков, заполняли комбинациями горы тетрадок. Зимой ходили в залы и показывали новичкам, как играть в баскетбол.

Для юного Алекса в этой рутине не было ничего воодушевляющего. Он рассказывал, что каждый день просто делал одно и то же, повторял уже много раз пройденное. И это не было похоже на красивые истории из американских фильмов, где в погоне за мечтой герою приходится преодолевать уйму неприятностей.

Но именно такая каждодневная работа принесла Алеку Питерсу 24 предложения стипендий от лучших колледжей страны, включая Бостон, Миссури и Теннеси. Он не пошёл к фаворитам и выбрал Вальпараисо. Для этого ассистенту главного тренера приходилось время от времени ехать три часа по темноте, чтобы успеть заехать к Алеку до ухода в школу и немного поболтать о жизни. И оно того стоило — Питерс провёл в старте первые 99 игр колледжа и стал местной суперзвездой. Его травма в концовке последнего университетского сезона не позволила ему завершить любительскую карьеру на мажорной ноте, но даже при этом Питерса выбрали на драфте. Отец невероятно им гордится и всегда напоминает: «Бери с собой не компас, а карту». Потому что никогда не знаешь, где твоё путешествие закончится, но зато всегда можно понять, что ты движешься в правильном направлении.

Что он умеет?

Прежде всего Питерс любит бросать. Он не из тех форвардов, которые любят толкаться под кольцом, но зато грамотно ищет контакт, хорошо бьёт штрафные и при случае с радостью выныривает на трёхочковую дугу — это почти смертельное оружие из-за быстрого релиза и врождённого чувства кольца. Алек не самый быстрый игрок, и за ним можно поспеть, но зато он прекрасно использует заслоны и видит врывающихся в «краску» партнёров. Скауты сходятся во мнении, что высокий игровой IQ помогает Питерсу компенсировать недостаток в скорости и атлетизме. В Европе, которая охотится за такими баскетбольными интеллектами, американец должен без проблем прижиться.

Да и в НБА он был не последним человеком, особенно когда ловил кураж. «Даллас» получил от него 36 очков.

Это видео можно посмотреть на YouTube-канале FreeDawkins. В защите новичку ЦСКА приходится чуть сложнее: из-за невысокой скорости он хуже защищается вдали от кольца и вряд ли сможет что-то сделать в ситуации, когда окажется с превосходящим его по габаритам соперником один на один. Зато Питерс прекрасно поддаётся внедрению в командную защиту: грамотно двигается, вовремя меняется и часто знает, куда отскочит мяч. В ЦСКА, где традиционно ценят именно командную оборону, у Питерса не должно возникнуть проблем.