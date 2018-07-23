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4-летняя дочь Кристины Асмус присматривает свадебное платье
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4-летняя дочь Кристины Асмус присматривает свадебное платье 

Журнал ОК! 33 минуты назад
Эти выходные Кристина Асмус с дочкой Анастасией провели продуктивно: мама и её 4-летняя дочь прошлись по магазинам, в одном из которых маленькая модница присматривала для себя «свадебный» образ. Занимательный процесс запечатлела Кристина и опубликовала в своем Инстаграм-аккаунте.
Дочь Кристины Асмус и Гарика Харламова
В ролике Анастасия рассматривает вывешенные вечерние платья для девочек. Все наряды были белого цвета, но длинноволосая красавица старательно искала розовый.
А где розовое платье? — спрашивает Настя.
Присматриваем свадебное платье?
A post shared by Asmus Kristina (@asmuskristina) on  Jul 21, 2018 at 7:45am PDT  Кстати, на видео девочка опять появилась в очках, которые вот уже несколько лет мешают поклонникам звездной пары рассмотреть их наследницу. «Когда уже покажете лицо вашей принцессы?», «А очки не мешают различать цвет?», — пишут в комментариях фолловеры знаменитости. Однако некоторым аксессуар не помешал понять, на кого похожа Анастасия: «Ну мама копия. Миниатюрная вся такая, ну девочка».
Напомним, что актриса Кристина Асмус и Гарик Харламов поженились в 2013 году, а 5 января 2014 года у них родилась дочь Анастасия. К слову, пользователи уже советуют паре стать родителями во второй раз.
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