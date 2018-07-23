«Челябинск — как большой аул». Чемпион мира по граффити — о родном городе

Тимур Абдуллаев по прозвищу «Бразилец» — самый известный на сегодня художник-граффитист в Челябинске. Здесь он родился, но до 15 лет прожил на юге Бразилии в городке Пелотас штата Риу-Гранди-ду-Сул, за что и получил своё прозвище. Тимур начинал, как простой уличный хулиган, маркирующий баллончиком с аэрозолем столбы и заборы, а сейчас он 31-летний востребованный граффитист, выполняющий за приличные деньги росписи жилых домов и крупных торговых центров.

Из грязи в князи

— Тимур, как ты «дошёл до жизни такой»? С чего начинал, и с чего вдруг решил заниматься граффити?

— Меня всегда тянуло к творчеству. Поэтому поступал в ЮУрГУ на дизайнера, и в академию культуры, но ничего в итоге не закончил. Но так как компьютерные программы знал хорошо, то устроился дизайнером по рекламе в одну из челябинских газет. И параллельно занимался граффити. По мере того, как рос, много участвовал в различных мероприятиях, очень много нарисовал в качестве благотворительности. Так зарабатывал или, как у нас говорят, «набивал» себе имя. Сейчас у меня своя фирма, которую я самостоятельно продвигаю в интернете: три собственных сайта, три группы в соцсетях. Раньше вёл сам, теперь появился помощник.

А всё началось с обычного уличного увлечения, с тусовки, и вылилось в профессиональную деятельность, которую теперь могут видеть жители Челябинска и других городов.

— И эта профессиональная деятельность сделала тебя чемпионом мира по граффити. Расскажи, как это произошло?

— Дело было в Москве в мае этого года. Честно говоря, «чемпионат мира» — это название условное. Так его назвали организаторы. Да и участников было не так уж много… Мы плыли на корабле по Москва-реке и за 20 минут нужно было на холсте 3,5 на 4,5 метра изобразить по два объекта, которые возникали перед глазами. Мне достались Третьяковская галерея и дом на Фрунзенской набережной. Решением жюри, в которое вошёл художник Никас Сафронов , я стал победителем.

Баллон вместо кисти

— Чем тебе нравится техника граффити? Ведь, как мне кажется, из баллончиков рисовать гораздо сложнее, чем кистью?

— Работать аэрозолем гораздо практичнее. Краска сразу замешивается в нужный оттенок. Двумя баллонами можно передать любые оттенки в зависимости от степени распыления. Очень удобно рисовать, к примеру, пейзажи. Хотя мазок идёт достаточно крупный, поэтому и работы получаются большими по размеру, чем у «кисточных» художников.

— Одна из твоих недавних работ — пятиметровый портрет тренера сборной России по футболу Станислава Черчесова и пятнадцатиметровый Игорь Акинфеев , отбивающий пенальти в матче Чемпионата мира с Испанией. Сколь уже на твоём счету монументальных работ таких размеров?

— Много. Штук двадцать. Одни больше, другие меньше. К примеру, «9 Мая» на пересечении Свердловского и Комсомольского проспектов, Черчесов на Алом поле, достопримечательности Южного Урала на трансформаторной будке на площади Павших революционеров, у ТРК «Родник», на парковке у «Магнита» по Молдавской. На очереди— граффити в зоопарке. Это только в Челябинске. Плюс граффити на базах отдыха и в других городах.

«Гадят, где не ремонтируют»

— Как тебе городская экология? Я не про смог и выбросы, а про чистоту улиц, внешний вид зданий и тому подобное. Посмотри, помимо стихийных расклейщиков объявлений, которые лепят на каждом столбе, всё «убито» твоими коллегами-граффитистами, которые «бомбят» здания своими росписями. Город задыхается от этого. Зачем это надо? Ведь кроме своего узкого круга в городе никто не узнает ни имени, ни внешнего вида такого «бомбера»…

— Ты правильно сказал, это «бомбинг». С него начинают все граффитисты. Так они хотят заявить о себе, мол, вот он я, смотрите. Не скрою, я сам через него прошёл. Это форма подросткового протеста против устоев общества. С этим бороться невозможно, нужно признать, как некую данность. Хотя нормальные бомберы никогда не будут оставлять след на цивильном чистом здании, только на старых обшарпанных поверхностях. Появление граффити на таких объектах — своего рода сигнал, что не пора ли ремонтировать?

Хотя пара деятелей, которые везде гадят, у нас есть. Лучший совет — не заострять на этом внимание. Вот увидите — ему сразу станет неинтересно этим заниматься. Нет реакции — нет и дальнейшего действия.

А начинающим граффитистам посоветую — если уж берешься за аэрозоль, то проявляй себя не «бомбингом» на каждом углу, который никто не поймёт, а создай реально классную картину, пусть даже без согласования с кем-либо, реально удиви! И если еще искусством не владеешь, то даже не вылезай на центральные улицы. А то лезут на верх зданий и там что-то пишут валиком — это вызывает только смех! Объединяйтесь в группы и работайте только с «легальными стенками».

— Ты уже чемпион мира. Чего бы хотел сделать в идеале?

— Если скажут: «Вот тебе неограниченное количество баллончиков с краской — рисуй!» — изрисовал бы весь город. Это было бы настоящим признанием! Наверное, рисовал бы пейзажи, очень их люблю. К примеру, летний пейзаж будет согревать и зимой.

— Ты около 10 лет прожил в Бразилии. Как это отразилось на твоей дальнейшей жизни?

— У меня католическое образование. И меня с детства учили помогать нуждающимся, не возвышать себя над другими, быть со всеми на равных. Поэтому я выполняю много благотворительных работ, в поддержку различных «движух».

Властям пора учиться договариваться

— В той или иной степени, но ты всё равно дизайнер. Как ты относишься к введению в Челябинске дизайн-кода? Не обезличит ли это фасады зданий?

— Нет. Идея хорошая. Лучше мало, но красиво, чем много и безвкусно. Хотя влиять на бизнесменов и заставлять их выполнять какой-то конкретный дизайн, тоже неправильно. Пусть они сами решают, как им удобно. Но дать пинок и ускорить процесс — тоже правильно. По крайней мере, на центральных улицах.

Я много езжу по стране и могу сказать, что так, как в Челябинске, когда реклама и всевозможные вывески буквально друг на друге, можно встретить только в каком-нибудь ауле. В других крупных городах к таким вопросам относятся с позиции культуры.

— Часто городские власти не слышат или не хотят слышать довольно здравые предложения со стороны и упорно продолжают относиться к вопросам формирования городской среды по старинке. Как поступать в такой ситуации и «молодым реформаторам», и представителям властей, чтобы прийти к соглашению?

— Нужно договариваться. Представители власти должны объяснять свои решения, а молодое поколение — не лезть напролом, чтобы вконец не испортить с ними отношения. Наверное, нужно принимать решения сообща.

До боли обидно, когда в городской администрации уничтожают маленькие шедевры. Взять, к примеру, скворечник на электрическом щите. Люди его рисовали, старались, получился арт-объект, а его взяли и закрасили, сославшись на какие-то «правила» или «положения». Некрасиво получилось. Как будто демонстративно отказались от желания людей изменить город в лучшую сторону.