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Кто этот зверь: интернет обескуражен необычным животным
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Кто этот зверь: интернет обескуражен необычным животным 

Ридус 1 час назад
Видео с необычным зверем опубликовал на развлекательном портале Reddit пользователь с ником MrBonelessPizza24. В ролике можно увидеть, как животное похоже на смесь барсука, гиены и енота странным образом пьёт молоко. Как будто пытается укусить его.
TIL Civets don’t know how to drink milk. from r/aww  Забавный ролик собрал более 40 тысяч лайков и тысячу комментариев.
А вы угадали, что это за зверь? Это африканская цивета (лат. Civettictis civetta) — хищное млекопитающее из семейства виверровых. Обитают эти животные в Африке на открытых пространствах с высоким травостоем от Сенегала до Сомали и юга Намибии, а также в Азии. В природе хищник питается мясом, поэтому и молоко зверь не лакает, а пытается съесть.
На африканских цивет охотятся ради секрета анальных желёз, который является ценным сырьем для парфюмерной промышленности. Причём эта отрасль известна ещё со времен царя Соломона. Охотники на зверей часто не убивают цивет, а отлавливают для содержания в неволе. У таких зверей ценный мускус собирают несколько раз в неделю для экспорта в Америку и Европейские страны.
Ранее «Ридус» рассказывал, как в Сети пытались по картинке определить, кто перед ними — медведь или собака. Мнения разошлись.
А недавно интернет-пользователей очаровала зеленоглазая кошка, своей комплекцией удивительно похожая на собаку сиба-ину.
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