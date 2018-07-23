В нижегородском Заксобрании обсудят изменения в закон о капремонте

Изменения в закон о капитальном ремонте обсудят на заседании законодательного собрания Нижегородской области 23 июля. Об этом сообщает пресс-служба Заксобрания.

На заседании комитета по вопросам градостроительной деятельности, жилищно-коммунального хозяйства и топливно-энергетического комплекса обсудят изменения в закон «Об организации проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Нижегородской области».

В частности, будет рассмотрено предложение о добавлении пункта, который предусматривает в случае поступления обращения обязать регионального оператора осмотреть общее имущество дома, в котором выполнены работы по капитальному ремонту с целью выявить наступление гарантийного случая на услуги или работы.

В специальную комиссию могут быть также включены представители органа местного самоуправления, а также представители подрядной организации. Кроме того, будут рассмотрены изменения в закон «О мерах социальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей».

Основная цель в данном случае создать единый механизм по контролю над тем, как используются жилые помещения, и как обеспечивается надлежащее состояние в жилых помещениях, нанимателями или членами семей нанимателей по договорам социального найма либо собственниками которых являются дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей.

Напомним, расходы бюджета Нижегородской области на социальную сферу предложено увеличить.