Годовалая девочка в ТиНАО опрокинула на себя кастрюлю с кипящими макаронами и умерла в реанимации

В ТиНАО годовалая девочка умерла в больнице от полученных ожогов. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщил источник в правоохранительных органах.

По его словам, 21 июля в столичную детскую больницу доставили годовалую девочку в состоянии клинической смерти, у которой выявили ожоги 30% поверхности тела. «Мать ребенка сообщила, что находилась с дочерью в квартире ЖК „Дубровка“ в дер. Сосенки и готовила еду. Малышка случайно опрокинула на себя кастрюлю с кипящими макаронами и получила указанные травмы», — уточнил собеседник агентства.

Спустя несколько часов после госпитализации девочка умерла. Мать покойной находится в шоковом состоянии. Правоохранители выясняют обстоятельства произошедшего.