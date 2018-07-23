Денис Попов: «Акинфеев остаётся последним из могикан в ЦСКА»

— Жалко, могли бы ещё годочек-другой поиграть, всё равно ведь находятся в хороших кондициях. Но это их решение, поэтому вариантов нет. С другой стороны, они провели выдающуюся карьеру и дали дорогу молодёжи — пускай она теперь доказывает свою состоятельность. Закончилась ли с уходом Игнашевича и Березуцких целая эпоха? Нет — Акинфеев же остался, последний из могикан. Вот когда уйдёт он, тогда эпоха и закончится.

Березуцких с Игнашевичем много критиковали? Сегодня хвалят, а завтра ругают. Сегодня выиграл, а завтра проиграл. Это спорт, здесь неизбежны взлёты и падения. Месси с Роналду тоже критикуют. Это удел любого спортсмена. Все говорили: «О, Гассиев, да он в порядке!». А как проиграл, так стали: «Нет, он ещё молодой, ему ещё рано, Усик опытнее».