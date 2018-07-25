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Губернатор Прикамья занялся историей с погибшей от голода девочкой
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Губернатор Прикамья занялся историей с погибшей от голода девочкой 

Уралинформбюро 36 минут назад
Фото: Уралинформбюро
Губернатор Пермского края Максим Решетников поручил проверить школу и комиссию по делам несовершеннолетних Краснокамска после гибели 14-летней девочки. Об этом «Уралинформбюро» сообщили в пресс-службе краевого правительства.
"Очевидно, решения, которые мы приняли по работе с детьми, оказавшимися в сложных жизненных ситуациях, надо внедрять как можно быстрее", — подытожил глава региона.
Трагедия произошла 16 июля. Мать школьницы увидела, что ее дочь находится в бессознательном состоянии, и вызвала скорую. Однако врачи лишь констатировали смерть семиклассницы.
По имеющимся данным, незадолго до случившегося девочка резко похудела. По словам соседей, зимой школьница громко плакала и просила поесть. В то же время мать семиклассницы утверждает, что кто-то из сверстников назвал девочку толстой, и она стала ограничивать себя в еде.
Следователи возбудили два уголовных дела по статьям «Причинение смерти по неосторожности» и «Халатность».
Ранее по теме: Мать погибшей в Краснокамске школьницы назвала причину ее голодания Заморили голодом? В Прикамье школьница умерла при загадочных обстоятельствах
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Женский форум  Ещё 3 источника 
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