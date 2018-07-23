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Упражнениям для улучшения памяти научат столичных пенсионеров
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Упражнениям для улучшения памяти научат столичных пенсионеров 

Префектура Центрального административного округа г. Москвы 54 минуты назад
Фото: Префектура Центрального административного округа г. Москвы
Лекция «Упражнения для памяти в пожилом возрасте» состоится 24 июля в филиале «Якиманка» Территориального центра социального обслуживания «Таганский».
— Занятие проведет психолог. Пенсионерам покажут специальные упражнения для тренировки памяти. Такое мероприятие будет полезно не только людям пожилого возраста, поэтому мы ждем всех желающих, — отметила Лариса Чорная, сотрудник Отдела социальных коммуникаций и активного долголетия ТЦСО.
Она добавила, что участникам лекции дадут домашнее задание. Его советуют выполнять ежедневно, чтобы был эффект от упражнений.
Урок начнется в 12:00 по адресу: 3-й Кадашевский переулок, дом 9. Вход свободный.
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