«А кто их будет сейчас покупать?»: как доживает свой век одна из последних голубятен Архангельска

Анатолию Воробьеву принадлежит одна из последних голубятен в Архангельске

Анатолий Воробьев всю жизнь занимается голубями — с самого детства. Раньше таких, как он, в городе было много — голубятни прятались почти в каждом дворе, сейчас же их осталось всего несколько штук на весь город. Об одной из них — в нашем материале.

— Маленьким как был, так и завел голубятню. Еще на Сульфате жил. С Сульфата будку перевез. Разрешение брали в мэрии, — рассказал Анатолий.

Сейчас в его голубятне живет около 60 голубей. Птицы домашние — далеко от будки никогда не улетают.

— Они на одном месте летают, эти голуби. Это же не дикие. Они поднимаются высоко, что еле видно точку, и все равно над домом летать будут.

Голуби никогда не улетают далеко от будки

Большая беда — «дикие» городские голуби, которые иногда прилетают и могут заразить остальных какой-нибудь болезнью. Анатолий птиц не лечит — если заболеет одна птица, могут заболеть и остальные.

— Как у кур, если одна заболела, заболеют все. Но к людям это не переходит. Если заболеет, сразу на помойку, да и все. Толку-то его лечить, надо сразу, как заболел, его в помойку, и будет нормально. Будку известкой обсыпал, чтобы заразы не было, а то дикари заразу разносят.

Еще одну опасность для голубей представляют дворовые кошки, вороны и даже ястреба. На днях хищник похитил одну голубку.

— Ястребов навалом! Дня четыре назад одну съел. Поднялась — нету. Я видел, он взял, понес спокойно. А что ловить-то её, она же не дикая. Это диких не поймать, а этих-то запросто. Еще кошка сидит, караулит. Одному лапу придавила маленькому. Вот так сижу, цок, гляжу… Уже недели полторы хромает, никак не отходит, — рассказывает Анатолий.

Анатолий не зарабатывает на голубях и занимается ими просто в свое удовольствие

Сейчас мужчина на пенсии, и это позволяет ему ежедневно по несколько часов проводит со своими голубями. Но птицы за своего Анатолия не принимают — ко всем людям относятся одинаково. Мужчина следит за водой, дает им зерно, выпускает на свежий воздух.

Хотя в голубятне живут и белые особи, продавать их мужчина не собирается.

— А кто их будет сейчас покупать? Только на свадьбы, но на свадьбы таких не берут, там белые надо. На свадьбы кидать голубей уже неинтересно смотреть. Кинул — улетел, чего хорошего? Вот если бы он поднялся, полетал, вот тогда да, — считает Анатолий.

Вот так выглядит птенец голубя

Голуби спокойно размножаются в будке, но если понадобится, голубятники обмениваются или покупают друг у друга голубей. По словам Анатолия, ценовой разброс у этих птиц очень большой — от 300 до 2000 рублей, но иногда дарят друг другу бесплатно.

— В Соломбале голубятня есть, на Сульфате и в городе. Одна около Горгаза, еще у стоянки около Дружбы, там тоже есть. Старые поумирали, молодым никому не надо. Те, кто держат, это старики, вот и осталось. А молодых сейчас ничего не интересует. Это надо же любителем быть. Надо будку строить, смотреть за ними. А не просто думать, что выпустил и все, — рассказывает Анатолий.