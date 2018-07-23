Как Максим Иванов построил в Гатчине самый современный молокоперерабатывающий завод в Европе

Глава группы компаний «Галактика» построил в Гатчине самый современный молокоперерабатывающий завод в Европе и открыл первое совместное предприятие РФ и Новой Зеландии. В декабре вы запустили на Лиговском проспекте завод «Юнифуд», про стандарты качества которого специалисты отзываются просто: «Это космос». Как вам это удалось?

Да, аналогов такого предприятия в России нет — это самое современное производство сливочного масла в стране. Мы создали его с одним из крупнейших молочных производителей в мире, новозеландской компанией Fonterra. Наше совместное предприятие выпускает сливочное масло и сыры под глобальным брендом Anchor, а также локальных марок Hansdorf и «Доярушка». Максимально возможный срок жизни любого российского сливочного масла в охлажденном виде — три месяца. А масло Anchor может храниться шесть месяцев без глубокой заморозки, причем без каких-либо добавок или консервантов — такой срок годности достигается высочайшими стандартами гигиены.

Вы были военным. Что этот опыт дал вам как руководителю?

Я считаю, что мое военно-морское прошлое помогло понять принципы управления коллективом. Я, коренной москвич, попал в Петербург, когда учился в Нахимовском училище — родители отправили туда на перевоспитание. Потом окончил Высшее военно-морское училище и восемь лет ходил на кораблях Северного флота, был командиром минно-торпедной боевой части. Позже начал заниматься бизнесом, основав группу компаний «Фудлайн». Думаю, руководитель я демократичный, поэтому и отношения у нас в коллективе соответствующие: все друг друга называют без отчеств и на ты.

В прошлом году на Первом канале вышел документальный фильм с вашим участием «Они хотели меня взорвать. Исповедь русского моряка» о гражданской войне в Анголе. Как проходили съемки?

Речь идет о самой крупной подводной диверсионной операции после Второй мировой войны: в июне 1986 года южноафриканские боевые пловцы подорвали в Анголе советские и кубинские суда, загруженные вооружением. Я был самым опытным аквалангистом на корабле, хотя это не входило в мои служебные обязанности, и мне пришлось провести много десятков часов под водой, чтобы найти неразорвавшиеся мины, оставленные диверсантами, обезвредить их и не допустить детонацию тысяч тонн боеприпасов, находившихся на танкерах. По прошествии лет у меня появилось желание встретиться с теми, кто совершал эту диверсионную операцию со стороны Южно-Африканской Республики, поговорить с ними, посмотреть друг другу в глаза. Я поднял все свои связи и в итоге нашел людей из группировки «Морские убийцы», или Sea Killers. Пообщавшись с ними, я узнал, что это прекрасные солдаты, и они мне очень понравились как люди. Один из моих друзей рассказал эту историю Сергею Медведеву , продюсеру документальных фильмов Первого канала. Так и появился этот фильм. Кстати, он получился очень классным и душевным, был номинирован на премию «ТЭФИ». Съемки проходили в ЮАР и Анголе, и там мы встречались с Доу Штейном — командиром диверсантов-подводников, который руководил операцией. Такая встреча бывших противников, их знакомство, мирный и дружеский разговор — это важно. Потому что решать политические разногласия военными действиями — неправильно. Мы с Доу Штейном стали друзьями и хотим, чтобы наша история получила продолжение: возможно, это вырастет в большой международный проект, объединяющий бывших врагов, которые смотрели друг на друга через оптический прицел, а сейчас, с высоты прожитых лет, понимают, насколько ценна человеческая жизнь. Если в результате хоть одной матери не придется плакать на могиле своего сына, значит, наши усилия были не напрасны.

Не спрашивайте, как семья мне позволяет иметь такие хобби. Разве возможно удержать ветер?

Это не единственная социальная акция, в которой вы приняли участие, — расскажите о вашем проекте «Спорт Выше Политики».

Его идея возникла после перехода через пролив Ла-Манш вместе с известным британским предпринимателем, основателем корпорации Virgin Ричардом Бренсоном . Тогда мы установили сразу несколько рекордов, что и вдохновило меня на создание проекта «Спорт Выше Политики». В нем участвовали серферы из трех разных стран — я из России и парни из Финляндии и Украины. Подготовка заняла три года, мы установили мировой рекорд, пройдя 280 км от Хельсинки до Петербурга без остановки на кайтбордах — но помимо чисто спортивного успеха, очень важна и социальная составляющая, поскольку это наш мирный протест против тех отношений, которые сегодня существуют между нашими братскими народами и соседними странами. Простые люди хотят дружить, любить, общаться, вести дела, просто ездить друг к другу в гости, а не воевать. Сейчас мы планируем второй этап проекта — хотим пересечь Черное море, пройти из Сочи до Батуми. К прежнему составу участников из трех стран присоединяется еще один спортсмен из Грузии. Мечтаем побить свой собственный и мировой рекорд и пройти на кайтах около 350 километров: это 15–17 часов без остановки, в том числе в ночное время. Мы бы хотели, чтобы наш пример формировал позитивную энергию между простыми людьми, которую политики не могли бы игнорировать. Может, я идеалист, но такой уж я человек. Вы ведь владеете не только кайтом. Чем еще увлекаетесь?

С детства я мечтал быть летчиком и, как многие мальчишки, грезил о космосе. И мечту об авиации я все-таки осуществил: получил права на управление самолетом, гидросамолетом, вертолетом и планером. Чрезвычайно горжусь этим своим достижением и всегда с нетерпением жду возможности вновь подняться в небо. Когда без мотора летишь на планере в восходящих потоках воздуха, чувствуешь себя как птица. Кроме того, я люблю кататься на горных лыжах, преимущественно фрирайдить, то есть передвигаться вне трасс. В составе команды Red Bull и телеканала Extreme Sport я участвовал в экспедиции в Антарктиду, где мы жили на льду в палатке при температуре минус 35. Мне и французскому фрирайдеру Кристофу посчастливилось первыми в мире спуститься с одной из самых высоких вершин в Антарктиде, Ульветанны. Там мы обнаружили плато, куда раньше никогда не добиралась ни одна экспедиция: хотим назвать это место Maxim Lagoon и Christoph's corridor. Не спрашивайте, как семья мне позволяет иметь такие хобби. Разве возможно удержать ветер? Пока жизненные силы будут, пока хватает здоровья и будут возможности — буду продолжать.

МЕСТО СЪЕМКИ

Особняк Демидовых

Б. Морская ул., 43 Б. Морская ул., 43 Участок с каменным домом на Большой Морской улице был выкуплен владельцем уральских заводов Павлом Демидовым в преддверии его свадьбы с первой красавицей Петербурга, фрейлиной Авророй Шернваль. Особняк перестраивали по проекту Огюста Монферрана. При отделке интерьеров одного из залов впервые был использован малахит для облицовки камина и стен. Малахитовый зал не сохранился: в 1925 году итальянское посольство, занимавшее здание в то время, вывезло убранство.

текст: Анастасия Павленкова фото: Данил Ярощук стиль: Эльмира Тулебаева

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