«Меня заклеймили бывшей любовницей Домогарова»: актриса Мильштейн обвинила СМИ в клевете

Актриса Айгуль Мильштейн опровергла информацию СМИ о том, что она якобы пожаловалась на плохой секс с актером Александром Домогаровым. Об она рассказала «360».

«Я не давала таких комментариев никому. Это вообще не мои слова. Мне даже не потрудились позвонить, узнать что-то», — сказала Мильштейн.

По словам актрисы, ее «заклеймили бывшей любовницей» актера, хотя с момента их расставания прошло 10 лет.

«Впечатление, будто я бегаю по замкнутому кругу. Мой роман с Домогаровым не единственное, что я добилась в жизни. Я как сумасшедшая девочка, которая бегает и всем рассказывает про Домогарова, будто это единственный мужчина. У меня их, слава Богу, было предостаточно», — отметила она.

Мильштейн подчеркнула, что у нее есть своя жизнь, поэтому ей не зачем лезть «в личную жизнь чужого человека».