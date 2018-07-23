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Кондитер из ЮВАО отличилась на конкурсе «Московские мастера»
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Кондитер из ЮВАО отличилась на конкурсе «Московские мастера» 

Управа Южнопортового района 1 час назад
Фото: Управа Южнопортового района
Жительница ЮВАО Агния Зверева в финале городского конкурса «Московские мастера» по профессии кондитер защитила честь округа. Она удостоилась грамоты в специальной номинации «За стремление к совершенству». Придерживаясь конкурсной темы «Русские традиции», девушка приготовила ажурные пряники и торт-мусс из черной смородины с соусами из перетертых ягод.
— У меня представлены национальные пряники севернорусских народов. Их пекли в день весеннего равноденствия, они сделаны в виде кружев. В отличие от обычных пряников в них добавлены семена льна, — рассказала участница.
Агния Зверева — самоучка, в кондитерском деле уже более восьми лет. Среди ее любимых изделий — пирожное «картошка», перед которым она и сама не может устоять. Ну, а в свободное время девушка любит кататься на сноуборде и шить. (мю)
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Женский форум  Ещё 2 источника 
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