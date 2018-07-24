Девушка из Казани победила в международном конкурсе красоты

23-летняя Алиса Манёнок стала обладательницей главного титула конкурса «World Beauty Queen 2018», сообщает пресс-служба КФУ.

Финал конкурс прошел в столице Южной Кореи — Сеуле. За корону конкурса красоты боролись 23 девушки со всего мира. Россию представляла Алиса Маненок — кандидат в мастера спорта по волейболу и плаванию, выпускница Высшей школы журналистики и медиакоммуникаций КФУ. По результатам трех испытаний (интеллектуальный конкурс, дефиле в национальных костюмах и вечерних платьях) россиянка стала обладательницей главного титула конкурса.

«В ходе финала мне был задан вопрос на английском языке, касающийся продвижения данного конкурса. Пользуясь случаем, я упомянула альма-матер, образование и специализацию — пиар, отметив, что я, как никто другой, смогу и буду продвигать «World Beauty Queen», — отметила Алиса Манёнок.

Справка

Девушка родилась в городе Находка Приморского края, затем переехала во Владивосток, где окончила школу-интернат ВГУЭС для одаренных детей им. Н. Н. Дубинина. Параллельно Алиса выступала за волейбольный клуб «Приморье» игроком первого темпа. Затем поступила в КФУ, в Высшую школу журналистики и медиакоммуникаций. Получила степень бакалавра в 2017 году.