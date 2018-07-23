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Выпускница КФУ выиграла международный конкурс красоты
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Выпускница КФУ выиграла международный конкурс красоты 

Казанский Портал 2 часа назад
Алиса Маненок. Фото: instagram.com/lis_manyonok
Выпускница КФУ Алиса Маненок выиграла международный конкурс красоты World Beauty Queen-2018. Финал конкурса проходил в Сеуле и длился 15 дней.
За главный титул боролись 23 девушки со всего мира. Они прошли три традиционных этапа: дефиле в национальных костюмах и вечерних платьях, а также конкурс вопросов. Маненок обошла соперниц во многом благодаря национальному костюму «Царевна-Лебедь», сообщает пресс-служба КФУ.
Алиса Маненок в победном образе. Фото: instagram.com/lis_manyonok
Алиса Маненок окончила высшую школу журналистики и медиакоммуникаций КФУ.
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