Выпускница КФУ выиграла международный конкурс красоты

Выпускница КФУ Алиса Маненок выиграла международный конкурс красоты World Beauty Queen-2018. Финал конкурса проходил в Сеуле и длился 15 дней.

За главный титул боролись 23 девушки со всего мира. Они прошли три традиционных этапа: дефиле в национальных костюмах и вечерних платьях, а также конкурс вопросов. Маненок обошла соперниц во многом благодаря национальному костюму «Царевна-Лебедь», сообщает пресс-служба КФУ.

Алиса Маненок в победном образе. Фото: instagram.com/lis_manyonok

Алиса Маненок окончила высшую школу журналистики и медиакоммуникаций КФУ.

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