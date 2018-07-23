Владимир Стержаков: В первую очередь я всегда готовлю для жены!

Актер Владимир Стержаков прославился еще в конце 80-х благодаря фильму «Плюмбум, или Опасная игра», сегодня же его узнают как артиста из любимых всеми сериалов — таких как «Молодежка», «Маргоша» и «Кухня». Но если в профессии Стержаков нашел себя быстро, то личная жизнь актера долгое время не складывалась — он все не мог найти ту единственную, с которой хотелось бы провести всю жизнь.

До 33 лет Владимир Стержаков был убежденным холостяком. Мужчине нравилось, что он сам распоряжается своим временем и в любой момент может сорваться на свою любимую рыбалку. Актер и не думал, что обычный поход в магазин за хлебом однажды перевернет его жизнь.

— Мне мой папа всегда говорил, что без любви жить нельзя, — как сейчас помнит 58-летний Владимир Александрович. — Я вроде бы и хотел влюбиться, но никак не мог никого встретить. И вот однажды стою я в очереди в магазине, и вдруг вбегает воздушная, светлая девушка. Она понимает, что очередь очень большая, торопится. А я как раз был свободен, никуда не спешил, уступил ей место. После того как она купила себе хлеба, я решил идти за ней, попросил номер телефона.

С тех пор Стержакова как подменили — он захотел семейной жизни и сделал Аллочке (так звали девушку) предложение. О своем выборе артист не жалеет уже почти 25 лет.

— В нашей семье все держится на Аллочке, — констатирует Стержаков. — Она уже устала, наверное, от моих слов любви, но я ей все равно их постоянно говорю. Когда уезжаю на гастроли, всегда звоню и говорю жене, какая она у меня прекрасная!

Каждую свободную минуту Владимир Александрович старается проводить с любимой. Как и в самом начале их отношений, Стержаков устраивает жене романтические свидания.

— Моя жена — москвичка во всех поколениях, — делится актер. — Для нее лучшее свидание — это прогуляться по заветным московским местам, бульварам. Конечно, многие улицы сейчас меняются, их застраивают новыми зданиями. Тех людей, кто это делает, я называю «свитой Воланда». Вот недавно мы гуляли на улице Неждановой, там находятся Дом композиторов, консерватория. И вдруг мы с Аллочкой видим: стоит какое-то бетонное чудовище. Ну что это такое? Что же этим людям Москва плохого сделала?! Но мы все равно очень любим гулять. А еще я жене могу назначить свидание в театре. Бывает, звоню ей с работы и говорю: «Любимая, на какой спектакль ты хочешь пойти?» Она мне отвечает, и мы идем. Я так люблю шум зала, аплодисменты! Бывает, сижу в театре и плачу.

Владимир Стержаков обожает свою профессию. Однако есть роль, которую он никогда не сыграет ни за какие деньги.

— Я бы никогда не сыграл педофила, — признается артист. — Не возьмусь за роль человека, который причиняет боль ребенку, отрезает ему пальчики, ушки. В этой роли я не смогу найти никаких оправданий. Ты сделал больно ребенку — всё! На свете ты жить не должен, тебя нужно посадить на кол!

Владимир Стержаков не случайно так трепетно относится к теме детей. Ведь долгое время они с Аллочкой не могли завести ребенка. Паре поставили диагноз бесплодие. Но, несмотря на это, супруга Владимира Александровича все-таки смогла забеременеть. Должна была родиться девочка, но долгожданного события не случилось — Алла потеряла ребенка. Супруги почти отчаялись, когда вдруг узнали, что Алла снова беременна. На этот раз все прошло хорошо — родился сын Денис, которому сейчас уже 18 лет. Есть у Дениса и младший брат — 12-летний Алексей.

— У нас с женой два прекрасных парня, они спортивные, умные, — с гордостью говорит Стержаков. — Но для того, чтобы они появились на свет, нам пришлось пройти множество врачей. Мы ходили в храм, молились. И вот однажды нашелся прекрасный гинеколог, который нам очень помог.

Актер предпочитает готовить сам. Ему лично нравятся все первые блюда — всевозможные солянки, борщи, харчо, шурпа, рассольник.

— В холодильнике у меня всегда имеются замороженные приправы, я их специально привожу из Италии. Также у меня в запасе всегда есть итальянская паста, которая очень отличается от наших макаронных изделий, всегда есть специальные оливки. А секрет вкусных блюд один: надо готовить не по принуждению, а по наслаждению! Поэтому, как только у меня есть свободное время, я сразу же звоню своему ангелочку Аллочке и спрашиваю, что ей приготовить. И мне плевать, будет ли это есть молодое поколение — наши сыновья — или нет. В первую очередь я всегда готовлю для жены!

Супруга моложе Владимира Стержакова на 8 лет, и потому актер старается держать себя в форме:

— Сейчас я постоянно посещаю фитнес-клуб, для меня это очень важно. Иногда я занимаюсь с инструктором, который следит за тем, чтобы я не оторвал себе руку, не порвал сухожилия, ведь я человек в этом плане азартный. Люблю также долго плавать в бассейне.