Алтайских школьниц, зверски убивших котенка, поставили на учет полиции

На родителей девочек, виновных в зверском убийстве котенка и записи видеоролика об этом составили протоколы, сами девочки поставлены на профилактический учет, сообщает «Интерфакс»

По факту жестокого обращения с животным состоялась полицейская проверка. Видео было записано в одном из сел Бурлинского района Алтая, личности несовершеннолетних школьниц 14 и 15 лет, причастных к убийству животного, установлены, сообщили в МВД Алтайского края.

В суд направлен материал о необходимости помещения детей в Центр временного содержания несовершеннолетних правонарушителей.

Накануне прокуратура Алтайского края начала проверку по факту резонансного случая убийства котенка. По данным ведомства, 23 июля в социальных сетях был выложен видеоролик, на котором две несовершеннолетние школьницы зарубили котенка топором.