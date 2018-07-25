Ещё
Алтайских школьниц, зверски убивших котенка, поставили на учет полиции
Далее:
Читайте также:
Ещё

Алтайских школьниц, зверски убивших котенка, поставили на учет полиции 

BFM.RU 4 часа назад
Фото: РИА Новости
На родителей девочек, виновных в зверском убийстве котенка и записи видеоролика об этом составили протоколы, сами девочки поставлены на профилактический учет, сообщает «Интерфакс».
По факту жестокого обращения с животным состоялась полицейская проверка. Видео было записано в одном из сел Бурлинского района Алтая, личности несовершеннолетних школьниц 14 и 15 лет, причастных к убийству животного, установлены, сообщили в МВД Алтайского края.
В суд направлен материал о необходимости помещения детей в Центр временного содержания несовершеннолетних правонарушителей.
Накануне прокуратура Алтайского края начала проверку по факту резонансного случая убийства котенка. По данным ведомства, 23 июля в социальных сетях был выложен видеоролик, на котором две несовершеннолетние школьницы зарубили котенка топором.
BFM.RU: последние новости
Сотрудник Qiwi намайнил на терминалах полмиллиона биткоинов Представитель бизнесмена Николаева подтвердил его помощь Бутиной деньгами Обзор инопрессы. Россия не хочет нормальных отношений с Западом
Женский форум  Ещё 97 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Мария Голубкина расставалась с Борисом Ливановым11
Чем отличаются коричневые яйца от белых3
Павел Глоба: 27 июля демоны вырвутся наружу157
Екатерина Климова показала идеальный бюст без белья14
Волочкова показала, как готовится к жаре22
Видео
02:53
Чем отличаются коричневые яйца от белых
Еда
00:57
Бузову чуть не снесло волной в Турции
Звёзды
02:12
«Юбка вместо блузки?»: наряд Орловой вызвал споры
Звёзды
01:39
Мария Голубкина расставалась с Борисом Ливановым
Звёзды
00:33
Волочкова показала, как готовится к жаре
Звёзды
01:00
Серябкина объяснила обилие обнаженных фото
Звёзды
01:28
Недоверие к мясу: опасайтесь шашлыка с микробами
Еда
03:55
Малахов уличил во лжи тайного мужа Фриске
Звёзды
02:23
Что стало с самой красивой девочкой в мире
Звёзды
00:31
Хирург поставил неутешительный диагноз Брежневой
Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение