Полицейские поставили на учет алтайских школьниц, зарубивших котенка

БАРНАУЛ, 26 июл — РИА Новости . Полиция Алтайского края поставила на профилактический учет двух несовершеннолетних девушек, убивших котенка и выложивших в интернет видеозапись убийства, сообщил в четверг РИА Новости представитель ГУ МВД по Алтайскому краю.

"В ходе проверки установлено, что видео записано в одном из сел Бурлинского района Алтайского края, личности несовершеннолетних девочек 14 и 15 лет, установлены. В суд направлен материал с целью их помещения в Центр временного содержания несовершеннолетних правонарушителей ГУ МВД России по Алтайскому краю", — сказал собеседник агентства.

На родителей также составлен административный протокол. Ранее сообщалось, что временно исполняющая обязанности уполномоченного при губернаторе Алтайского края по правам ребенка организует индивидуальную профилактическую работу с девочками.

Алтайские полицейские начали проверку видеоролика, размещенного в соцсетях, на котором девушка-подросток топором расчленяет котенка. Кадры сопровождаются смехом и общением с подружкой. Девушка оказалась дочерью главы Михайловского сельсовета Бурлинского района Виктора Штрауха. Также прокуратура Алтайского края заявила, что проведёт проверку в школе, где обучается девочка, после чего даст правовую оценку. Активисты разместили петицию за принятие мер по отношению к фигуранткам истории, за два дня петицию подписали более 42 тысяч человек.