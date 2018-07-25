Школьниц, убивших котенка топором в Алтайском крае, поставили на учет

Полицейские в Алтайском крае составили протоколы на родителей школьниц, виновных в зверском убийстве котенка и распространении видеоролика об этом в интернете, сообщает

со ссылкой на данные пресс-центра Главного управления МВД РФ по региону.

"Полицейские провели проверку по факту жестокого обращения с животным, видео которого было размещено в сети интернет. Установлено, что данное видео записано в одном из сел Бурлинского района, а также установлены личности несовершеннолетних девочек 14 и 15 лет, снявших и разместивших видеоролик в социальных сетях. По результатам проверки обе девочки поставлены на профилактический учет. На родителей составлены протоколы", — сказали в пресс-центре.

Протоколы составлены по ст. 5.35. КоАП РФ «неисполнение родителями обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних». В суд направлен материал о необходимости помещения детей в Центр временного содержания несовершеннолетних правонарушителей.

Накануне прокуратура Алтайского края начала поверку по факту резонансного случая убийства котенка.

23 июля в социальных сетях был выложен видеоролик, на котором две несовершеннолетние школьницы зарубили котенка топором. По данным портала

Sib.fm, «героине» ролика 16 лет, видео снимала ее младшая сестра. Правда, другие СМИ утверждают, что вторая девочка — подруга убийцы.

Как написала во вторник газета

"Московский комсомолец" , пользователи быстро установили личности несовершеннолетней живодерки. Оказалось, что это дочь местного чиновника — главы Михайловского сельсовета Бурлинского района Алтайского края,

Отец и мать девушки уже извинились за поведение своего чада. «Котенок был больной, а она хотела поступить на ветеринара… Конечно, это не оправдание… Чтобы котенок не мучился», — передает слова матери

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