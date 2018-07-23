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Ксения Раппопорт, Яна Троянова и Муся Тотибадзе на показе фильма «Сердце мира»
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Ксения Раппопорт, Яна Троянова и Муся Тотибадзе на показе фильма «Сердце мира» 

Peopletalk 1 час назад
Фото: Peopletalk
Кто: Ксения Раппопорт, Яна Троянова, Муся Тотибадзе, Маруся Фомина и Алексей Киселев, Алиса Хазанова, Александр Арутюнов и многие другие.
Что: Показ фильма «Сердце мира» в рамках Strelka Film Festival при поддержке Volvo Car Russia.
Где: Институт «Стрелка», Москва.
Когда: 19.07.2018.
Люди говорят: Фильмом-открытием кинофестиваля Strelka Film Festival стала работа режиссёра Наталии Мещаниновой «Сердце мира». Напомним, картина уже получила Гран-при «Кинотавра» и приз кинофестиваля за лучшую мужскую роль. Это история про ветеринара Егора, который работает на одной из тренировочных станций для охотничьих собак где-то в глуши, он живет в пристройке рядом с домом хозяина и делает все возможное, чтобы стать своим в его семье. Кстати, в этот же вечер на «Стрелке» Volvo представили гостям показа свой новый автомобиль — компактный кроссовер XC40.
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Подробнее: https://peopletalk.ru/article/kseniya-rappoport-yana-troyanova-i-musya-totibadze-na-pokaze-filma-serdtse-mira/
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