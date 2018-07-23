Ксения Раппопорт, Яна Троянова и Муся Тотибадзе на показе фильма «Сердце мира»

Что: Показ фильма «Сердце мира» в рамках Strelka Film Festival при поддержке Volvo Car Russia.

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