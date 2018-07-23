Ещё
Московское УФАС выдало предупреждение управе Бескудниковского района за пролонгацию договоров
Далее:
Читайте также:
Ещё

Московское УФАС выдало предупреждение управе Бескудниковского района за пролонгацию договоров 

Агентство «Москва» 1 час назад
Фото: Управа района Бескудниково города Москвы
Управление Федеральной антимонопольной службы по Москве (УФАС) России выдало предупреждение управе Бескудниковского района Москвы за пролонгацию договоров и непроведение открытого конкурса по отбору управляющей организации, сообщили в пресс-службе антимонопольного ведомства.
«Московское УФАС России выдало предупреждение управе Бескудниковского района Москвы за нарушение антимонопольного законодательства», — говорится в сообщении.
Уточняется, что договоры управления многоквартирными домами, заключенные по результатам ранее проведенного конкурса, пролонгированы по решению «Жилищника» и инженерной службы Бескудниковского района.
«По Жилищному кодексу РФ заключение договоров управления многоквартирными домами, в которых доля собственности субъекта РФ составляет более 50%, допустимо только по результатам проведения открытых конкурсов, в том числе после истечения срока действия таких договоров. «Жилищник» и инженерная служба не имели полномочий пролонгировать договоры управления самостоятельно. Управа должна была провести открытый конкурс по отбору управляющей организации», — пояснили в пресс-службе.
В ведомстве отметили, что подобные нарушения встречаются в практике довольно часто. «Бездействие со стороны управ ограничивает доступ на рынок всем заинтересованным организациям, что противоречит принципам состязательности и публичности», — добавили в УФАС.
Агентство «Москва»: последние новости
Мероприятия, которые Агентство «Москва» планирует освещать 23 июля Пятилетнего мальчика в Коломне доставили в реанимацию после падения из окна через москитную сетку ГД поддержала пакет законопроект об ответственности за непредупреждение об отмене публичного мероприятия
Женский форум  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Бабушка уже не та»: Ревва показал старую Вайкуле58
Самые сексуальные и обсуждаемые пары этого лета
«Не ноги, а сказка»: Рудковская показала себя на пляже178
Как изменилась фигура Квитко с начала ее карьеры22
Тест: какая работа вам подходит23
Видео
00:57
Бузову чуть не снесло волной в Турции
Звёзды
00:31
Хирург поставил неутешительный диагноз Брежневой
Звёзды
00:04
Ратаковски прогулялась по улице в одном бра
Звёзды
02:01
Потерявшая 20 кг Варнава отказывалась принимать себя
Звёзды Другое
09:13
Силачки, которые никому не дадут спуску
Красота
06:29
Кошмарное настоящее звезд восьмидесятых
Звёзды
01:51
Дочь Умы Турман сводит с ума модельные агентства
Звёзды
00:30
Поклонники Орбакайте осудили ее за роскошь
Звёзды
00:10
«Не ноги, а сказка»: Рудковская показала себя на пляже
Звёзды
00:15
Боня рассказала, что поправилась
Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение