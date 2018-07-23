Московское УФАС выдало предупреждение управе Бескудниковского района за пролонгацию договоров

Управление Федеральной антимонопольной службы по Москве (УФАС) России выдало предупреждение управе Бескудниковского района Москвы за пролонгацию договоров и непроведение открытого конкурса по отбору управляющей организации, сообщили в пресс-службе антимонопольного ведомства.

«Московское УФАС России выдало предупреждение управе Бескудниковского района Москвы за нарушение антимонопольного законодательства», — говорится в сообщении.

Уточняется, что договоры управления многоквартирными домами, заключенные по результатам ранее проведенного конкурса, пролонгированы по решению «Жилищника» и инженерной службы Бескудниковского района.

«По Жилищному кодексу РФ заключение договоров управления многоквартирными домами, в которых доля собственности субъекта РФ составляет более 50%, допустимо только по результатам проведения открытых конкурсов, в том числе после истечения срока действия таких договоров. «Жилищник» и инженерная служба не имели полномочий пролонгировать договоры управления самостоятельно. Управа должна была провести открытый конкурс по отбору управляющей организации», — пояснили в пресс-службе.

В ведомстве отметили, что подобные нарушения встречаются в практике довольно часто. «Бездействие со стороны управ ограничивает доступ на рынок всем заинтересованным организациям, что противоречит принципам состязательности и публичности», — добавили в УФАС.