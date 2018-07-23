Дженнифер Гарнер рассказала о главном минусе брака с Беном Аффлеком

До недавних пор главной причиной развода Дженнифер Гарнер и Бена Аффлека считалась алкогольная зависимость актера и его многочисленные измены. Говорили, что даже всепрощающей Джен неоткуда было взять столько терпения, поэтому прошлой весной она и подала на развод, после того как два года подряд пыталась спасти свой брак. Но, как выяснилось, в семейной жизни пары были и другие минусы, причем отнюдь не маловажные: например, круглосуточное внимание репортеров, от которого Дженнифер страдала куда сильнее мужа.

«Оглядываясь назад, я до сих пор переживаю стресс из-за этого. Даже сейчас, говоря об этом, я чувствую, что могу заплакать. Все говорили, что я просто должна пройти через это испытание и потом будет не так сложно. Но самое сложное для меня было как раз пройти через него», — призналась актриса в недавнем интервью.

Сейчас актриса живет той жизнью, которой ей хочется, и у нее наконец есть личное пространство. Она по-прежнему общается с Беном, он помогает ей воспитывать троих детей — 12-летнюю Вайолет, девятилетнюю Серафину и шестилетнего Сэмюэля, но никто не караулит Гарнер за каждым углом, и ее такое положение вещей более чем устраивает. «Я думаю, эта ситуация научила меня тому, что пристальное внимание к личной жизни оказывает давление на важные решения. Вы торопитесь выйти замуж, потому что на вас давят постоянные догадки прессы: „Они вместе или нет?“ Этот принцип работает и в обратном направлении: даже если у вас нет проблем, пресса придумает их за вас», — считает Дженнифер.

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