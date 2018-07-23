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Главный судебный пристав РФ предложил ограничивать предоставление госуслуг должникам
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Главный судебный пристав РФ предложил ограничивать предоставление госуслуг должникам 

Агентство «Москва» 1 час назад
Директор Федеральной службы судебных приставов, главный судебный пристав РФ Дмитрий Аристов выступил с инициативой ограничивать предоставление должникам государственных услуг, чтобы мотивировать их к выплате долгов. Такое заявление он сделал в ходе круглого стола комитета Совета Федерации по социальной политике, посвященного эффективности норм семейного законодательства РФ в части алиментных обязательств родителей и детей.
«Нужно идти по ограничению личных имущественных прав. Например, мы хотим ограничивать предоставление должникам государственных услуг,
отказ в регистрации транспортных средств. Ну откуда ты приобрел транспортное средство, если у тебя долг по алиментам не погашен?», — сказал Д. Аристов.
По его словам, помимо ограничения предоставления должникам госуслуг, им можно отказывать в допуске к экзамену по управлению транспортными средствами.
«Вот зачем ты идешь обучаться? Все равно у тебя нет потенциальной возможности приобрести машину. Пока не погасишь долги по алиментам, будь добр — ходи пешком и экономь деньги, ездя на общественном транспорте», — пояснил Д. Аристов.
Главный судебный пристав РФ также заявил о необходимости формирования в обществе негативного образа должника с помощью увеличения количества социальной рекламы.
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Женский форум  Ещё 1 источник 
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