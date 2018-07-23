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Лига Европы: результаты жеребьевки третьего раунда квалификации
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Лига Европы: результаты жеребьевки третьего раунда квалификации 

LiveSport.Ru 1 час назад
Фото: LiveSport.Ru
В Швейцарском Ньоне состоялась жеребьевка третьего раунда квалификации Лиги Европы.
В ходе жеребьевки были определены пары соперников в Пути чемпионов и Основном пути. В Пути чемпионов к командам, которые преодолели второй раунд отбора, присоединятся неудачники второго раунда квалификации Лиги чемпионов. В основном пути к 37 победителям предыдущего раунда присоединятся еще 13 команд.
Результаты жеребьевки
Путь чемпионов
Проигравший пары Лудогорец« (BUL) / «Видеотон» (HUN) — «Зриньски» (BIH) / «Валлетта» (MLT)
Проигравший пары «Легия» (POL) / "Спартак" Трнава (SVK) — «Дюделанж» (LUX) / «Дрита» (KOS)
"Сутьеска" (MNE) / «Алашкерт» (ARM) — Проигравший пары ЧФР (ROU) / «Мальме» (SWE)
"Олимпия" Любляна (SVN) / «Крузейдерс» (NIR) — Проигравший пары БАТЭ (BLR) / ХИК (FIN)
Проигравший пары «Шкендия» (MKD) / «Шериф» (MDA) — ФК «Санта-Колома» (AND) / «Валюр» (ISL)
"Корк Сити" (IRL) — Проигравший пары «Селтик» (SCO) / «Русенборг» (NOR)
"Спартак" Юрмала (LVA) / «Ла-Фиорита» (SMR) — Проигравший пары «Црвена Звезда» (SRB) / «Судува» (LTU)
"ТНС" (WAL) / «Линкольн Рэд Импс» (GIB) — Проигравший пары «Астана» (KAZ) / «Митьюлланд» (DEN)
Проигравший пары «Динамо» Загреб (CRO) / «Хапоэль» Беэр-Шева (ISR) — АПОЕЛ (CYP) / «Флора» (EST)
"Торпедо" Кутаиси (GEO) / «Викингур» (FRO) — Проигравший пары «Кукес» (ALB) — «Карабах» (AZE)
Основной путь
"Тобол" (KAZ) / «Пюник» (ARM) — «Маккаби» Тель-Авив (ISR) / «Раднички» (SRB)
"Дунайска Стреда" (SVK) / «Динамо» Минск (BLR) — "Зенит" (RUS)
Проигравший пары «Аякс» (NED) / «Штурм» (AUT) — «Дандолк» (IRL) / АЕК Ларнака (CYP)
"Санкт-Галлен" (SUI) / «Сарпсборг» (NOR) — «Риека» (CRO)
"Истанбул Башакшехир" (TUR) — «Абердин» (SCO) / «Бернли» (ENG)
"Заря" (UKR) — «Брага» (POR)
"Хапоэль" Хайфа (ISR) / «Хабнарфьордюр» (ISL) — «Аталанта» (ITA) / «Сараево» (BIH)
"Генк" (BEL) / «Фола» (LUX) — «Шахтер» Солигорск (BLR) / «Лех» (POL)
"Вииторул" (ROU) / «Витесс» (NED) — Проигравший пары ПАОК (GRE) / «Базель» (SUI)
"Нордшелланд" (DEN) / АИК (SWE) — «Партизан» (SRB) / «Тракай» (LTU)
"Хиберниан" (SCO) / «Астерас» (GRE) — «Мольде» (NOR) / «Лячи» (ALB)
"Хайдук" (CRO) / «Славия» София (BUL) — «Рудар» Веленье (SVN) / «Стяуа» (ROU)
"Севилья" (ESP) / «Уйпешт» (HUN) — «Жальгирис» (LTU) / «Вадуц» (LIE)
"Сигма" (CZE) — «Кайрат» (KAZ) / «Алкмаар» (NED)
"Бальцан" (MLT) / "Слован" Братислава (SVK) — «Рапид» (AUT)
"Юргорден" (SWE) / «Мариуполь» (UKR) — «Вентспилс» (LVA) / «Бордо» (FRA)
ЦСКА София (BUL) / «Адмира» (AUT) — «Стяьрнан» (ISL) / «Копенгаген» (DEN)
"Олимпиакос" (GRE) — «Люцерн» (SUI)
"Осиек" (CRO) / «Рейнджерс» (SCO) — «Чихура» (GEO) / «Марибор» (SVN)
"Гурник" (POL) / «Тренчин» (SVK) — «Фейеноорд» (NED)
"Ягеллония" (POL) / «Риу Аве» (POR) — «Гент» (BEL)
"Спартак" Суботица (SRB) / «Спарта» Прага (CZE) — «Брондбю» (DEN)
"Уфа" (RUS) / «Домжале» (SVN) — «Гонвед» (HUN) / «Прогрес» (LUX)
"Б-36" (FRO) / «Бешикташ» (TUR) — ЛАСК (AUT) / «Лиллестрем» (NOR)
"Железничар" (BIH) / «Аполлон» Лимасол (CYP) — «Динамо» Брест (BLR) / «Атромитос» (GRE)
"РБ Лейпциг" (GER) / «Хэкен» (SWE) — «У Крайова» (ROU)
Матчи этой стадии пройдут 9 и 16 августа.
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