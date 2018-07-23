Обратный брейншторм и тест на 100$: 7 упражнений для развития креативности

Тест 30 кругов

Это упражнение — отличный разогрев для людей, которые говорят, что не могут рисовать. Каждый сможет выжать из себя что-то, если его попросить нарисовать простые вещи в определенном формате при ограниченном времени. Рисование и заполнение кругов делает это упражнение идеальным способом для того, чтобы растопить лед и перейти к другим задачам.

Фото: aliceincreativeland

Не забудьте затем обсудить результаты — нарушил ли кто-то правила, заполнил ли кто-то все кружочки и так далее. Они поднимут всем настроение и подготовят к предстоящему семинару.

Как мы можем провалиться?

Второе упражнение, о котором я хочу рассказать, имеет множество названий. Я буду называть его «Как мы можем провалиться?» Суть такова: заранее определив потенциальные неудачи, вы сможете решить проблемы еще до того, как они станут серьезными. Это отличный способ узнать, чего боятся участники и что, на их взгляд, может пойти не так. После семинара обратите внимание на их замечания и постарайтесь их решить.

Карта эмпатии

Как дизайнеры мы все согласны, что в нашей работе главное — эмпатия. Однако чтобы ее выработать, нужно много времени, а создание портрета клиента — сложная работа. Карта эмпатии — хорошая альтернатива портрету и требует куда меньше ресурсов на ее создание. Это один из самых быстрых способов настроить участников семинара на проектирование чего-то для другого человека. Истинная сила этого упражнения заключается в том, чтобы быстро создать картину человека, для которого вы собираетесь разработать продукт, и таким образом ваши участники смогут принимать решение за них, а не за себя.

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Ассоциации

Это упражнение, вероятно, не самое известное, однако все еще остается моим любимым. Участники семинаров часто задают мне вопрос: «Как ты стал таким креативным?» Что ж, отчасти быть креативным — значит придумывать ассоциации со случайными вещами, которые тебя окружают. Именно в этом заключается суть упражнения.

Вот как оно работает: систематически придумывая ассоциации со словами из первоначальной постановки задачи и применяя их к ней, участники смогут открыть области своего сознания, о которых не подозревали. Новые мысли и ассоциации помогут найти креативные подходы и решения первоначальной проблемы.

Обратный брейншторм

Часто ли вы слышите фразы «мы не справимся с этим», «это не получится»? Попробуйте обратить проблему вспять и получить пользу от негатива: как можно усугубить проблему, заставить клиентов не пользоваться вашим продуктом или сломать систему? Обратный брейншторм позволяет подойти к проблеме под другим углом.

Как только вы собрали несколько идей, попробуйте обратить их во что-то позитивное, что поможет вам решить первоначальную проблему. Благодаря этому подходу вы сможете найти оригинальные решения вашей задачи.

Тест на 100$

Как только вы собрали множество свежих и новых идей, вам нужно расставить приоритеты, чтобы извлечь из них что-то полезное. Тест на 100$ поможет вам с этим. Попросив участников инвестировать деньги, заработанные усердным трудом, в продукты, идеи или функции, вы поймете, что они считают действительно важным.

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Это упражнение не даст вам надежный бизнес-кейс, но поможет сфокусироваться на том, что имеет значение. Конечно, есть альтернатива в виде обычного устного голосования. Но разве это весело? Финансовый аспект такого упражнения заставит участников отвечать за свои слова.

Двухосевая матрица

Пытаетесь помочь участникам найти магическое сочетание противоречивых требований? Попробуйте начать с этого упражнения. Выберите два критерия, которые участники считают важными: зачастую лучше всего работает сочетание осуществимости и инновационности, поскольку их можно разместить на противоположных концах спектра и они понятны всем участникам. Затем оценивайте идеи или концепции по двум критериям, сравнивая их в процессе: «Эта идея более или менее выполнима, чем вторая?»

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Важны не оценки, а обсуждения участников. Часто вы заметите разные интерпретации идеи, разные взгляды на то, что выполнимо, а что — нет, или даже совершенно разные критерии для принятия решения. Так вы поймете, что люди думают об идее.

Каждое из этих семи упражнений играет определенную роль в процессе проектирования: разогрев, выработка эмпатии, поиск новых ассоциаций и приоритизация идей. Самое главное — объединить их все в одно целое. Одно упражнение сильно вам не поможет. Кроме того, не стоит привязываться к чему-то конкретному. Всегда пробуйте новые идеи и наблюдайте за тем, что из них получится.

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