Акации Белого города. Жители города благоустраивают свои дворы

Настоящий миниатюрный ботанический сад раскинулся в одном из дворов на улице Большая Полянка. Ему уже не один десяток лет, и обустроили его местные жители. Как все начиналось и какие секреты таит в себе скверик, узнал корреспондент «Вечерки».

Найти этот двор простому любопытствующему вряд ли удастся — он спрятан от посторонних глаз за домами № 1/3 и № 3/9 по улице Большая Полянка.

Традиционный городской фасад с широкими арками не подразумевает никаких сюрпризов, однако за ним, в приятной тени, раскинулся настоящий сад с множеством разнообразных растений. И в большинстве своем — это цветы. В своеобразном городском оазисе нас встречает местная жительница Татьяна Давидовская.

Крупные соцветия

— Наш дом находится в центре, дальше — Болотная площадь, так что жилых зданий здесь не так много, — рассказывает Давидовская. — У нас здесь микроклимат совершенно другой. Если выйти со двора, то там шум большого города, а здесь и отдохнуть приятно, и встретиться с соседями.

Во дворе на небольшой территории посажены десятки различных растений. Среди них — китайские фонарики, водосбор, ромашка, синие колокольчики, бегония махровая, спирея розовая, а рядом — герань, плющ, хризантема, фиалки, бегонии клубневые, астильба, сирень и кустовая сосна. Больше всего гортензий. Ими с местными жителями делятся сотрудники близлежащего кафе. Летом они высаживают гортензии на своей открытой веранде.

Мы в ответе за созданную красоту

Двор на Большой Полянке условно поделен на две части. В уютном сквере можно вечером встретиться с соседями, обсудить насущные дела или просто почитать. На лавочке мирно беседуют молодые мамы Ксения Варлеева и Екатерина Новикова , приглядывая за детьми. Рядом — комфортная детская площадка. Пятилетний Дима Новиков осваивает шведскую стенку.

— Осторожнее, — предупреждает его мама.

— Я же буду скалолазом, мне нужно тренироваться! — заявляет мальчик.

На небольшом футбольном поле лежит мяч.

— Он всегда здесь, для общего пользования, — поясняет Екатерина. — Еще никто ни разу не пытался его забрать — у нас все воспитанные. Среди такой красоты появляется чувство ответственности за нее и за свой двор в целом.

— Это ведь все для нас, зачем же самим разрушать, — подхватывает Ксения.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Петр Бирюков , заммэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства:

— За прошедшие годы при активном участии москвичей в городе проведена титаническая работа. Отремонтированы 311 улиц общей протяженностью более 320 километров. Свыше 500 парков, в том числе около 370 по месту жительства, были оборудованы для комфортного отдыха людей всех возрастов и поколений

ЦИФРА

350 видов многолетних растений украшают улицы, скверы и парки столицы этим летом.

СПРАВКА

Сохранившиеся фрагменты стены Белого города — укрепления, построенного в конце XVI века для защиты от набегов крымских татар, были найдены на Хохловской площади во время строительства торгового центра. Проект приостановили, и вместо магазина появилось археологическое окно.