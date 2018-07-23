Брат Меган Маркл требует у королевы Елизаветы «перестать мучить его сестру»

@meghan_and_harryБрат Меган Маркл требует у королевы Елизаветы «перестать мучить его сестру»Совсем недавно пользователи обсуждали скандальное интервью Томаса Маркла. Отец герцогини Сассекской заявил, что Меган Маркл (36) несчастна во дворце. И якобы выдают ее испуганные глаза. Заботливый отец, оставивший Меган и ее мать много лет назад, рассказал журналистам: «По ее глазам и улыбке я вижу, что она напугана. Я ведь годами смотрел, как она улыбается. И мне не нравится то, как она выглядит сейчас. У нее выстраданная улыбка. Возможно, сказываются трудные дни, но я беспокоюсь. Мне кажется, на нее слишком давят».

@meghan_and_harry

Теперь за дело взялся сводный брат Меган, которого тоже зовут Томас. Он написал письмо королеве Елизавете с требованием «перестать мучить его сестру». Брат, которого знаменитая сестра уже давно не переносит на дух, боится, как бы жена принца Гарри не повторила судьбу его матери, принцессы Дианы. Любопытно, что Томас считает, будто его сестру «гнобят» именно принц Чарльз и его жена Камилла. В то время как инсайдеры говорят совсем о другом: отец принца Гарри и Меган Маркл быстро нашли общий язык, и принц уверен, что она станет идеальной женой его сыну. К слову, еще два месяца назад Томас Маркл-младший писал письмо принцу Гарри, в котором требовал отменить свадьбу. Брат уверял, что его сестра тщеславная женщина, которой руководят исключительно корыстные интересы.

А тем временем Меган Маркл появилась в платье-тренче, под которым ничего лишнего.

@meghan_and_harry