Наташа Королева шокировала поклонников вульгарным образом

Певицу сравнили с гоголевской Солохой.

45-летняя певица Наташа Королева любит одеваться весьма экзотически и ярко. Более того, весь свой сценический эпатаж она перенесла в жизнь. Видимо ее горячий темперамент не дает ей покоя. Звезда похвасталась в своем Instagram будоражащим снимком. «Ухууууууху, какого сегодня я оседлала красивого, стального коня! Да, в мотиках есть свой колорит», — радостно написала артистка. Она предстала перед подписчиками за рулем мотоцикла в довольно эффектном образе: черная юбка в белый горошек и красный мак, черная кофточка и повязка на голове.

Поклонники ее окрестили персонажем Солохой из повести русского классика Н. В. Гоголя «Вечера на хуторе близ Диканьки». Однако, это скорее всего ее ничуть не расстроило, потому что она уже успешно примеряла этот образ для одного глянцевого проекта.

Поклонники были опечалены тем, что Королева не оделась в образ байкерши, который ей бы прекрасно подошел. Большинство подписчиков раскритиковали ее за вульгарный выбор.

«Безвкусный наряд», «Вульгарная была и осталось», «Некрасиво, хабалисто как-то», — пишут фолловеры.

Однако нашлись и те, кто несмотря ни на что, будет верен своей солнечной Наташе.

«Натали зажигает как всегда!», «Обожаю за энергию и за вечный авантюризм», «Каждый человек в душе молод. Живет для себя делает что хочет», «Да кому какое дело… Она не женщинам должна нравиться, а себе и мужу. А хамят только завистницы…», — пишут пользователи.

Впринципе, поклонникам уже не привыкать к тому, что даже обычный стиль casual она может запросто превратить во что-то неординарное. Зато поклонники рады, что это буйство красок приносит позититивные эмоции.

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