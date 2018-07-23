Как красотки соблазняли президентов

В Цхинвале есть улица, названная в честь одного из самых известных жителей Осетии — драматурга Владимира Гаглоева . Есть мнение, что его внучка Алана прославилась гораздо больше деда: будучи 21-летней сотрудницей пресс-службы президента Грузии, она стала фавориткой женатого Михаила Саакашвили. К числу его любовниц причисляли также политика Майю Надирадзе и его прежнего пресс-секретаря Марику Верулашвили. Но главный скандал случился всё же с участием Гаглоевой.

Слухи об их романе дошли до супруги Михаила — голландки Сандры Рулоффс. Та выступила с речью в прессе, ранее застукав мужа с Аланой в кафе. Впрочем, поздновато: Гаглоева была уже беременна, и это при том, что ребёнка носила под сердцем и сама Сандра. Которая потребовала Алану, чей срок был уже семь месяцев, сделать аборт.

Девушка отказалась, и, чтобы замять неудобную ситуацию, Саакашвили попытался выдать любовницу замуж за губернатора Шидо-Картли Михаила Карели. А в итоге, по некоторым данным, сам заставил Алану избавиться от ребенка. Правда, в итоге администрация президента пустила слух, что девушка таки родила. Параллельно грузинский президент отправил Гаглоеву из столицы жить в небольшой город. А когда у Мишико появился ребёнок от официальной жены, история с конфликтом подутихла.

Ныне покойному французскому лидеру Франсуа Миттерану было 46, когда в 1961-м, на одном из курортов Атлантического побережь, он познакомился с 19-летней Анн Пенжо. На тот момент политик уже был сенатором от Социалистической партии с опытом работы в правительстве (занимал пост министра юстиции). Будучи президентом в 1981—1995 гг., Миттеран получил прозвище «великий соблазнитель» от французской политики. Впрочем, его умение соблазнять оказалось связано не только с делами страны.

В 1974 году Анн Пенжо родила госдеятелю, пребывающему в статусе «женат» с 1944-го, дочь Мазарин. Отцовство Франсуа не афишировал — в свидетельстве о рождении девочки был прочерк. Более того: тайна отношений между Пенжо и Миттераном в период его президентства считалась государственным секретом. Любой обладающий неположенными сведениями был включён в список лиц, чьи телефоны прослушивались.

В 2016-м свет увидела книга «Письма к Анн», в которой опубликованы свыше 1200 писем Франсуа своей тайной любовнице — тот писал их вплоть до смерти. Скончался экс-президент в 1996 году. Официальная вдова Даниэль Миттеран сама пригласила Пенжо на похороны, и траурную церемонию женщины просидели рядом друг с другом.

«Любимая медсестра» Муаммара Каддафи — такой титул Галина Колотницкая получила осенью 2010-го, когда её имя возникло в очередных разоблачениях WikiLeaks . По заявлению скандально известного сайта, медработник из Украины, работавшая у ливийского государственного деятеля, была с ним в амурных отношениях и оказывала на Каддафи огромное влияние. Роскошная блондинка входила в число доверенных лиц ливийского лидера и сопровождала его во всех поездках.

Сама Галина наотрез оказывалась от любых интервью, тогда как её дочь в своё время рассказала о некоторых деталях ливийской карьеры матери. Так, Колотницкая однажды решила поехать на заработки в африканскую страну. Вначале работала в госпитале, потом пошла на службу к Каддафи, который никогда не доверял ливийским врачам. Если верить WikiLeaks, эта служба превратилась вначале в дружбу, а потом любимая медсестра Муаммара стала просто его любимой.

Нечасто встретишь ситуацию, когда при упоминании имени знаменитого человека, у которого известная на весь мир жена, первые ассоциации возникают далеко не с его супругой, а с любовницей. Случай с Моникой Левински из этой оперы. В 90-е она прославилась связью с американским президентом Биллом Клинтоном, что едва не погубило его карьеру.

22-летняя Левински пришла на стажировку в Белый Дом в 1995-м, где и познакомилась с Биллом. Но до тех пор, пока девушка работала непосредственно в резиденции президента США, недозволенной связи между ними не было; всё началось лишь после её перехода на службу в Пентагон

На то, чтобы соблазнить главу американского государства, стажёрке не понадобилось много времени. Отношения супруга Хиллари с Моникой длились полтора года. Встречи любовников проходили в Белом доме, некоторые — даже в Овальном кабинете. О сексуальной связи между ними выяснилось в 1998 году: близкая подруга девушки Линда Трипп обнародовала телефонные разговоры, в которых Левински делится подробностями отношений с Клинтоном. Задумка Трипп на всякий случай записать признания на диктофон трансформировалась в турбокомпромат на Клинтона и в сомнительную популярность Левински.

Норме Джин Мортенсон приписывают связи со множеством любовников, но, безусловно, самым известным считается её роман с американским президентом Джоном Кеннеди, с которым она познакомилась на курорте в 1960 году. Поначалу, правда, Мэрилин нравился его младший брат Роберт, на Джона же Монро переключилась, уже когда он занял высокий пост. Мужчина проводил со звездой «В джазе только девушки» всё свободное время, и его абсолютно не трогало недовольство администрации этими отношениями.

По слухам, именно интрига с двумя братьями привела к гибели легенды мирового кинематографа. Есть версия, что к смерти актрисы причастны спецслужбы: сотрудники ФБР установили за Мэрилин круглосуточную слежку, считая её угрозой для безопасности не только президента, но и страны в целом.

В августе 1962-го кинозвезду нашли мёртвой в собственной квартире. «Она слишком много знала, к тому же была совершенно неуправляемой, поэтому считалась опасной для государства, которое ее и убило», — утверждает один из биографов Монро.

Нидерландская модель, актриса и «Мисс телевидение Европы»-1973, прославившаяся ролью в эротических фильмах «Эммануэль», фактически была официальной любовницей президента Франции Валери Жискара д’Эстена. Её приглашали на все публичные мероприятия и в зарубежные поездки, она часто выступала в роли хозяйки на приемах, которые устраивал глава государства.

Роман между моделью и политиком стартовал ещё до того, как Валери стал президентом, после же д`Эстен решил ничего не скрывать, и девушка была только за. Не смущала их и 26-летняя разница в возрасте. Впрочем, через какое-то время статус всего лишь любовницы стал тяготить Сильвию, и президент Франции переключился на другую пассию. А Кристель в 1975 году вышла замуж за писателя Хуго Клауса и через год родила ему сына. Скончалась актриса в возрасте 60 лет в результате онкологического заболевания.

То, о чём мечтала Кристель и многие другие на её месте, удалось спустя 30 с лишним лет «коллеге» Сильвии. Именно Карла Бруни радикально сменила статус, переквалифицировавшись из любовницы в первую леди Франции: известная фотомодель, в портфолио которой 250 журнальных обложек, стала третьей законной супругой Николя Саркози. Свадьба между президентом и итальянкой состоялась 2 февраля 2008 года в Елисейском дворце.

Мик Джаггер и До встречи с Саркози Бруни не особо чтила моногамные отношения. В числе её любовников были, например, Кевин Костнер Эрик Клэптон , а также бывший французский премьер-министр Лоран Фабьюс. Нет ничего удивительного в том, что Карлу даже прозвали «Дон Жуан в юбке».

Все изменилось в 2007-м, когда модель познакомилась с Саркози; так совпало, что Николя к тому времени только развёлся. Через год возлюбленные поженились, а в 2011-м Карла родила супругу дочь Джулию.

Марсела Тедески — Мишел Темер

И ещё одна история, в которой фигурирует фотомодель и глава государства, на этот раз бразильского. Речь про 20-летнюю Марселу Тедески, соблазнившей и влюбившей в себя политика: в 2003 году она вышла замуж за 63-летнего Мишела Темера (тому до президентства оставалось 13 лет). Ни о каком смущении из-за 42-летней разницы в возрасте, разумеется, не было и речи.

В августе 2016-го Марсела стала первой леди Бразилии. И до, и после обретения этого статуса девушка прославилась скандалами на денежной почве: местные СМИ публиковали данные о том, что девушка помногу тратит средства государственной казны на свои цели. К примеру, супруга президента потребовала 2 миллиона долларов из средств налогоплательщиков на ремонт личного особняка. Досталось от прессы и самому Темеру, который якобы израсходовал на супругу миллионы долларов из госбюджета. В число покупок не по назначению вошли, например, дома, автомобили, украшения и эксклюзивные дизайнерские платья.