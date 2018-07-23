Молодая пара занялась сексом на пляже при детях

Пляж и спортивная площадка — это место не только для отдыха, но и сексуальных утех. Именно так решил парень со своей девушкой.

Молодая пара в Запорожье занялась сексом посреди дня на центральном городском пляже, сообщает Life.ru. Влюбленные выбрали для плотских утех стулья под навесом на спортивной на площадке.

Видно, что сначала парочка занимается оральным сексом, после чего переходит к непосредственно процессу. Примечательно, что отдыхающие вокруг люди не обратили внимания или не захотели отвлекать их. Впрочем, наличие вокруг людей, среди которых были дети, влюбленных не смутило.

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