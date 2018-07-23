Арбузы и дыни, уже продающиеся в Москве, проверяют на содержание нитратов

В Москве уже появляются торговые точки по продаже арбузов и дынь.

— Мы решили проверить их на нитраты, к сожалению, во всех бахчевых их содержание было превышено, — заявил координатор проекта «Безопасная столица» Антон Акишин.

По его словам, у продавцов, к тому же, не было документов на право торговли и сертификатов на товар.

Как удалось выяснить «Вечерке», арбузы в Москву привозят в основном из Астраханской, Саратовской, Волгоградской областей, регионов Северного Кавказа, республик Закавказья и Средней Азии.

— На первых арбузах можно заработать больше всего, — рассказывает кандидат биологических наук, преподаватель МГУ имени Ломоносова Виктор Савельев . — Поэтому для сверхраннего урожая некоторые производители перекармливают овощи и фрукты нитратами.

Нитраты — они же соли азотной кислоты — конечно, не какая-то там жуткая «химия», это обязательный элемент обмена веществ. Однако все зависит от дозировки. В ранних арбузах, как правило, она превышена.

Эксперт советует не покупать ранние арбузы и те, что продаются вдоль автодорог: ягоды могут впитывать в себя тяжелые металлы из выхлопных газов.

РЕАЛЬНАЯ УГРОЗА

«Вечерка» с помощью экспертов развенчала мифы о нитратах.

Они загрязняют организм, как выхлопные газы машин, но отравиться ими невозможно.

Неправда. Нитраты в организме превращаются в нитриты, которые нарушают транспортную функцию крови, «связывая» гемоглобин — переносчик кислорода тканям. Чем больше долек арбуза с повышенным содержанием нитратов вы съедите, тем выше шансы отравиться. Симптомы: тошнота, рвота, понос. Снижается артериальное давление.

Бытовые нитратомеры вполне надежны.

Не все. Погрешность некоторых — до 30 процентов. В случае нитратомеров работает правило «чем дороже, тем лучше». Кстати, средняя цена приборов — от 3 до 8 тысяч рублей.

Чем южнее «происхождение» арбузов, тем меньше вероятность опасных концентраций нитратов.

Неправда. Опасными добавками «балуются» многие производители юга России и стран СНГ. А вот вероятность появления нитратов в арбузах из Израиля и Таиланда куда ниже: на границе они проходят жесткий фитосанитарный контроль.