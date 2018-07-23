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Городские власти не могут справиться со стихийной торговлей (Видео)
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Городские власти не могут справиться со стихийной торговлей (Видео) 

Карельские вести 1 час назад
Чиновники и сами не очень-то верят в свой успех… Пик уличной торговли приходится на летний период. Даже на главном проспекте карельской столицы — лотки, палатки и ящики. Как рассказала Ирина Мирошник на одной из встреч с журналистами, уличных торговцев периодически гоняют с насиженных мест, однако буквально на следующий день они появляются снова. Скромные штрафы никого не пугают.
Когда мы общались с торговцами на Ленина, они говорят: «Мы не сдвинемся. Здесь наша среда, наши клиенты». Они не захотят куда-то переезжать,
— призналась Мирошник, расписавшись в бессилии городских властей. В Петрозаводске до сих пор нет ни одной официальной площадки, где местные производители, а также дачники и садоводы могли бы спокойно торговать, как это заведено во многих российских регионах. В прошлом году в мэрии много говорили об организации муниципального рынка. Однако дальше разговоров дело так и не зашло…
По материалам: ptzgovorit.ru
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