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Рыцарь на автовышке появился в Левенцовке
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Рыцарь на автовышке появился в Левенцовке 

Деловое сообщество 57 минут назад
Необычный и крайне романтичный поступок ростовчанина сегодня умиляет всех жителей социальных сетей. Молодой человек поднялся на автовышке на высоту седьмого этажа для того чтобы вручить букет белых роз своей возлюбленной. Жители Левенцовки массово пускают трогательную слезу, девушки вздыхают у окон и выкладывают фото романтического поступка в социальные сети.
«Молодец, надеюсь это предложение?», «Выходи за меня, не то прыгну » — ростовчане веселятся в комментариях и желают счастья романтичной паре.
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