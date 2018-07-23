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Челябинка предстанет перед судом за продажу девственности 13-летней дочери
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Челябинка предстанет перед судом за продажу девственности 13-летней дочери 

Пятый канал 56 минут назад
Фото: Пятый канал
В Москве состоится суд на уроженкой Челябинска за продажу невинности своей 13-летней дочери. Женщина собралась отдать своего ребенка в руки покупателя за полтора миллиона рублей.
В материалах следствия говорится, что женщина вместе с подругой и дочерью приехала из Челябинска в Москву на секс-сделку. В столице женщины отправились в ресторан, где встретились с покупателем, которым оказался оперативник.
Там-то подруг и задержали с поличным. Женщина-продавщица девственности дочери признала свою вину и раскаялась. По информации издания URA.RU обе женщины зарабатывают на жизнь проституцией и ничего предосудительного в своих действиях не видят. Мать осознанно готовила дочь к продолжению своего дела и хотела поиметь выгоду с продажи первой ночи своего дитя.
Отмечается, что женщина и ранее пыталась продать невинность девочки, правда тогда не смогла договориться с покупателем о цене. 16 июля Люблинский районный суд столицы вынес приговор 35-летней подельнице, которая помогала выручить деньги с продажи девственности ребенка.
Ранее Пятый канал сообщал о том, что в Раде обеспокоены пугающим уровнем проституции на Украине.
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