Челябинка предстанет перед судом за продажу девственности 13-летней дочери

В Москве состоится суд на уроженкой Челябинска за продажу невинности своей 13-летней дочери. Женщина собралась отдать своего ребенка в руки покупателя за полтора миллиона рублей.

В материалах следствия говорится, что женщина вместе с подругой и дочерью приехала из Челябинска в Москву на секс-сделку. В столице женщины отправились в ресторан, где встретились с покупателем, которым оказался оперативник.

Там-то подруг и задержали с поличным. Женщина-продавщица девственности дочери признала свою вину и раскаялась. По информации издания URA.RU обе женщины зарабатывают на жизнь проституцией и ничего предосудительного в своих действиях не видят. Мать осознанно готовила дочь к продолжению своего дела и хотела поиметь выгоду с продажи первой ночи своего дитя.

Отмечается, что женщина и ранее пыталась продать невинность девочки, правда тогда не смогла договориться с покупателем о цене. 16 июля Люблинский районный суд столицы вынес приговор 35-летней подельнице, которая помогала выручить деньги с продажи девственности ребенка.

Ранее Пятый канал сообщал о том, что в Раде обеспокоены пугающим уровнем проституции на Украине.