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Девичник в СПА и свадьба у бассейна
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Девичник в СПА и свадьба у бассейна 

Клео.Ру 12 минут назад
Фото: Клео.Ру
Татьяна Терешина счастлива. Певица в скором времени выходит замуж. В 39 лет она впервые свяжет себя узами брака. Сейчас артистка активно занимается организацией торжества. Бракосочетание состоится 16 сентября.
Избранником Татьяны стал бизнесмен по имени Олег. Молодой человек сделал предложение Терешиной стать его женой в День ее рождения. Девушка с радостью согласилась.
По признанию Татьяны, свадьба пройдет в морской тематике. Точных подробностей она предпочла не сообщать. Отметила лишь, что на вечеринке после официальной части обязательно будет бассейн. Также невеста успеет за один день сменить несколько платьев. В ЗАГСе Терешина появится в традиционном платье белого цвета, а на торжестве после — поразит гостей нарядом оригинального дизайна.
#МыОдинаковые 🦕🦕
Публикация от Tanya Tereshinа (@tanya_tereshina)
23 Июн 2018 в 8:03 PDT  Параллельно занимается певица организацией вечеринки для подруг невесты. Она пройдет не традиционно. Из алкоголя будет совсем немного шампанского и вечер девушки проведут в СПА. Татьяна уже подбирает программу оздоровительных и омолаживающих процедур. На девичник певица планирует пригласить Юлю Волкову, Савельеву Сашу, Анфису Чехову, Леру Кудрявцеву, а также Машу Цигаль.
Это первый официальный брак в жизни певицы. До этого она сожительствовала с отцом своей 4-летней дочери, но официально отношения родители так и не оформили. С новым избранником Татьяна познакомилась не так давно, и малышка уже приняла мужчину в семью.
My sweet love 💋💋💋💋💋💋💋💋💋💋💋💋💋💋💋💋 #одниглазанадвоих
Публикация от Tanya Tereshinа (@tanya_tereshina)
9 Июн 2018 в 4:59 PDT  Кстати, после торжества влюбленные поедут в Европу отмечать свой медовый месяц. Девочку Татьяна и Олег планируют взять с собой.
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