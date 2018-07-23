Девочка в Одинцово получила травмы головы при падении из окна во время игры с домашними животными

Как рассказал собеседник агентства, 21 июля в столичный НИИ неотложной детской хирургии и травматологии доставили пятилетнюю девочку из Одинцово, у которой выявили закрытую черепно-мозговую травму, перелом свода черепа и ушиб мозга.

«Мать пациентки пояснила, что ее дочь играла с домашними животными на подоконнике их квартиры и в какой-то момент упала с высоты первого этажа», — сообщил источник.

По данному факту полиция проводит проверку, выясняются обстоятельства случившегося.