Девочка в Одинцово получила травмы головы при падении из окна во время игры с домашними животными 

Девочка из Одинцово получила тяжелые травмы после падения из кона первого этажа, сообщил Агентству городских новостей «Москва» источник в правоохранительных органах.
Как рассказал собеседник агентства, 21 июля в столичный НИИ неотложной детской хирургии и травматологии доставили пятилетнюю девочку из Одинцово, у которой выявили закрытую черепно-мозговую травму, перелом свода черепа и ушиб мозга.
«Мать пациентки пояснила, что ее дочь играла с домашними животными на подоконнике их квартиры и в какой-то момент упала с высоты первого этажа», — сообщил источник.
По данному факту полиция проводит проверку, выясняются обстоятельства случившегося.