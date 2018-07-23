10 твоих самых сомнительных достижений

Создается впечатление, что мода на успешность поразила все слои общества. Все хотят чего-то достигать, добиваться, часто не понимая, зачем они это делают. И плохого здесь, в общем-то, ничего нет: стремление к развитию — это все-таки положительная особенность человека. Другое дело, когда человек пытается гордиться тем, что достижением назвать достаточно сложно. Сегодня мы поговорим о самых впечатляющих твоих жизненных «триумфах», которыми не стоит гордиться.

Ты не куришь

Вот так действительно победа! Ты не признаешь табачную продукцию, и это, конечно, хорошо, поскольку ты экономишь значительную сумму денег да и здоровью не вредишь. Но чтобы считать это поводом для гордости… Ты серьезно? Может, тогда стоит надеть на себя противогаз и гордиться, что не дышишь еще и загрязненным воздухом?

Ты не пьешь

Пить или не пить горячительные напитки — личное дело каждого, и не нам давать оценку чьему-то осознанному выбору. Выглядит довольно комично, когда человек на полном серьезе заявляет, что гордится тем, что не пьет алкоголь. Ну не пьешь, и что? Это совсем не делает тебя лучше других.

У тебя есть высшее образование

Наличие диплома еще не делает тебя каким-то особенным. Протирать штаны в университете на протяжении 4-6 лет может каждый, а вот получить от этого пользу, суметь реализовать себя в жизни после учебы — совсем уже другая история.

Ты топ-игрок в онлайн-игре

С одной стороны, чтобы преуспеть в таких массовых играх, как Overwatch, Counter Strike, Warface, Dota 2 и т.п., нужно обладать специальными знаниями об особенностях игрового процесса, огромным терпением, хорошей реакцией, стрессоустойчивостью, навыками в разработке стратегии и тактике и прочим. Однако с другой стороны, назвать твои ачивки в онлайн-играх серьезными достижениями, ты уж извини, язык не поворачивается. Впрочем, если ты киберспортсмен и зарабатываешь этим, то можешь забыть данный пункт.

Не любишь все популярное

Ты всячески стараешься демонстрировать свои уникальные вкусы и предпочтения и горделиво подчеркиваешь свое презрение ко всему, что популярно в обществе. Если музыка, то только лютый андеграунд, записанный в подвале какого-нибудь притона; если кино — исключительно артхаус, снятый на заброшенном заводе 30 лет назад на деньги энтузиастов. И так во всем, начиная от вкусовых предпочтений и заканчивая ценностными ориентирами. Но, понимаешь, популярность какого-либо явления у большой аудитории еще не делает его плохими. Все субъективно. Поэтому если ты гордишься тем, что не можешь жить в согласии с современным и динамичным миром, оставаясь при этом верным себе, то ты вовсе не индивидуальность, а скорее аутсайдер и, вероятнее всего, ужасный ханжа (уж прости за откровенность).

Ты из Москвы/Питера/любого другого города

Любовь и уважение к своей стране, городу, родной земле, где вырос и продолжаешь жить, культуре, которой принадлежишь, — это все очень хорошо и похвально, ведь надо знать свои корни. Но гордиться тем, что благодаря множеству различных событий и случайностей тебе выпало родиться в определенном месте, довольно глупо, не находишь? Тем более если уровень твоего гражданского сознания близок к нулю, а все, что ты можешь, — это трепать языком.

Ты циничен

Многие детские иллюзии неизбежно рушатся в процессе взросления человека, несколько раз меняется мировоззрение, восприятие вещей и людей. Если ты считаешь себя этаким прожженным парнем, познавшим эту дрянную жизнь, глумишься над чужими мечтами и чувствами, самодовольно рассказываешь о том, что окружающие люди для тебя как на ладони, и гордишься всем перечисленным, аргументируя это своей взрослостью, то у нас для тебя новость: никакой ты не взрослый — ты просто циничный мудак, погрязший в своей желчи и отравляющий ею остальных. И чем тут гордиться?

У тебя есть дети

Мы не хотим сказать ничего плохого о мужиках, посвятивших свою жизнь воспитанию детей, но гордиться самим фактом того, что у тебя есть ребенок, несколько странно. Одно дело, когда ты вырастил и воспитал действительно достойного члена общества, жизнью, поведением и принципами которого можно гордиться. Но совсем другое — возводить в подвиг сам факт наличия ребенка. Непонятно, а в чем, собственно, здесь твое достижение?

Ты много работаешь

Трудоголизм сам по себе, без какой-либо разумной цели, вряд ли можно назвать впечатляющим достоинством. Ты любишь много и долго работать, трудишься, трудишься, трудишься… И что? Твои дела идут все лучше, доход растет, уровень жизни и профессиональной квалификации повышается? Потому что если нет, то зачем ты это делаешь? Если с целью показать коллегам и боссу, какой ты трудолюбивый, то вряд ли кто-то из них это оценит. Ведь важно не то, сколько времени и сил ты вкладываешь в свою деятельность, а какие результаты показываешь.

Ты веган/атеист/либерал/представитель любой другой социальной группы.

Еще одна вариация философии «Не такой, как все». Хотя, если подумать, ничего особенного в этом нет, ведь причастность к какому-либо объединению не делает тебя выдающимся человеком. Ты же просто выбираешь путь, который максимально удобен твоему мировоззрению. Где здесь повод для триумфа? Тут скорее торжество высокомерия.