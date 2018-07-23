Участники «Московского долголетия» из Кузьминок занялись йогой

В рамках проекта «Московское долголетие» в парке «Кузьминки» проводятся бесплатные занятия по йоге для людей старшего возраста. Как рассказали в администрации ТЦСО «Кузьминки», такие занятия улучшают память, нормализуют вес, тренируют сердце, способствуют сохранению отличного настроения и активности.

Занятия проводятся два раза в неделю по вторникам и четвергам с 13.00 и 15.00.

Записаться на занятия могут женщины старше 55 лет и мужчины старше 60 лет. Это можно сделать по телефону ТЦСО «Кузьминки» 8 (499) 179-11-86. (мю)