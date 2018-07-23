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Участники «Московского долголетия» из Кузьминок занялись йогой
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Участники «Московского долголетия» из Кузьминок занялись йогой 

Управа района Кузьминки 50 минут назад
Фото: Управа района Кузьминки
В рамках проекта «Московское долголетие» в парке «Кузьминки» проводятся бесплатные занятия по йоге для людей старшего возраста. Как рассказали в администрации ТЦСО «Кузьминки», такие занятия улучшают память, нормализуют вес, тренируют сердце, способствуют сохранению отличного настроения и активности.
Занятия проводятся два раза в неделю по вторникам и четвергам с 13.00 и 15.00.
Записаться на занятия могут женщины старше 55 лет и мужчины старше 60 лет. Это можно сделать по телефону ТЦСО «Кузьминки» 8 (499) 179-11-86. (мю)
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