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Смена-интенсив «Вокруг света за 5 дней!» завершилась в Выхине-Жулебине
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Смена-интенсив «Вокруг света за 5 дней!» завершилась в Выхине-Жулебине 

Управа района Выхино-Жулебино 44 минуты назад
Фото: Управа района Выхино-Жулебино
В пятницу, 20 июля, участники смены-интенсива «Вокруг света за 5 дней!» в Культурном центре «Лидер» завершили странствие посещением самого крупного континента — Евразии.
Ребята создали неповторимые ароматы во Франции, познакомились с правилами этикета в Англии, отведали фруктовый салат в Греции, выполнили задание старого пирата в Индии, разгадали китайский шифр и повторили опыты греческих мыслителей. А потом вернулись в Россию и поиграли в перевертыши. В завершение смены все участники получили сертификаты и подарки. (ео)
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