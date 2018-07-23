Смена-интенсив «Вокруг света за 5 дней!» завершилась в Выхине-Жулебине

В пятницу, 20 июля, участники смены-интенсива «Вокруг света за 5 дней!» в Культурном центре «Лидер» завершили странствие посещением самого крупного континента — Евразии.

Ребята создали неповторимые ароматы во Франции, познакомились с правилами этикета в Англии, отведали фруктовый салат в Греции, выполнили задание старого пирата в Индии, разгадали китайский шифр и повторили опыты греческих мыслителей. А потом вернулись в Россию и поиграли в перевертыши. В завершение смены все участники получили сертификаты и подарки. (ео)