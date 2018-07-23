Ещё
О героях Древней Греции поговорили в библиотеке на Усиевича
Далее:
Читайте также:
Ещё

О героях Древней Греции поговорили в библиотеке на Усиевича 

Управа района Аэропорт города Москвы 2 часа назад
Фото: Управа района Аэропорт города Москвы
Беседу о мифах Древней Греции провели в библиотеке № 31, расположенной на улице Усиевича.
Принять участие в мероприятии пригласили детей, оставшихся на каникулах в городе. Об этом рассказала заведующая учреждением культуры Юлия Дьячковская.
— В ходе беседы были приведены примеры скрытого повторения античных сюжетов в художественной литературе и даже в русских народных сказках. Наши гости прочитали отрывки из мифов, библиотекари провели для них тематическую викторину, — поделилась Дьячковская.
В конце встречи были сыграны сценки на сюжеты мифов.
Адрес библиотеки: ул. Усиевича, д. 23/5. (мю)
Управа района Аэропорт города Москвы: последние новости
В центре соцобслуживания на Черняховского дали концерт для участников «Московского долголетия» Воспитанники школы-интерната в районе Аэропорт отправились в Крым В центре «Рождество» на Степана Супруна проведут квест для подростков «Шаг за шагом»
Женский форум
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Бабушка уже не та»: Ревва показал старую Вайкуле57
Самые сексуальные и обсуждаемые пары этого лета
Тест: какая работа вам подходит20
Как изменилась фигура Квитко с начала ее карьеры21
«Не ноги, а сказка»: Рудковская показала себя на пляже174
Видео
00:57
Бузову чуть не снесло волной в Турции
Звёзды
00:31
Хирург поставил неутешительный диагноз Брежневой
Звёзды
00:04
Ратаковски прогулялась по улице в одном бра
Звёзды
02:01
Потерявшая 20 кг Варнава отказывалась принимать себя
Звёзды Другое
09:13
Силачки, которые никому не дадут спуску
Красота
06:29
Кошмарное настоящее звезд восьмидесятых
Звёзды
01:51
Дочь Умы Турман сводит с ума модельные агентства
Звёзды
00:30
Поклонники Орбакайте осудили ее за роскошь
Звёзды
00:10
«Не ноги, а сказка»: Рудковская показала себя на пляже
Звёзды
00:15
Боня рассказала, что поправилась
Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение