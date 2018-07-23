О героях Древней Греции поговорили в библиотеке на Усиевича

Беседу о мифах Древней Греции провели в библиотеке № 31, расположенной на улице Усиевича.

Принять участие в мероприятии пригласили детей, оставшихся на каникулах в городе. Об этом рассказала заведующая учреждением культуры Юлия Дьячковская.

— В ходе беседы были приведены примеры скрытого повторения античных сюжетов в художественной литературе и даже в русских народных сказках. Наши гости прочитали отрывки из мифов, библиотекари провели для них тематическую викторину, — поделилась Дьячковская.

В конце встречи были сыграны сценки на сюжеты мифов.

Адрес библиотеки: ул. Усиевича, д. 23/5. (мю)